Cyberpunk 2077'nin 2.1 Güncellemesi Tanıtıldı: Yeni Neler Geliyor?

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'yi E3 2018'de oyun endüstrisine tanıttığında, bunu Night City'nin karmaşık metro sisteminin görüntüsüyle açılan bir fragmanla yapmıştı. Şimdi ise bu ikonik andan yıllar sonra stüdyo nihayet oyuna metro sistemini ekleyeceğini açıkladı.

Cyberpunk 2077'nin 5 Aralık'ta gelecek olan 2.1 güncellemesi, oyunculara oyunun geniş metropolünü deneyimleyebilecekleri beş hat boyunca 19 tam işlevsel NCART metro istasyonlarını oyuna ekleyecek.

Night City'yi Boydan Boya Metro ile Gezmek Artık Mümkün

Gerçek hayatta olduğu gibi oyuncuların nereye gittiklerine bağlı olarak hatlar arasında geçiş yapmaları gerekecek. Ayrıca basit bir tuşa basarak yolculuk boyunca ileri sarmak da mümkün.

Metro ile seyahat bir noktada hızlı seyahatten farksız gibi gelse de etrafı gözlemleme ve şehri izleme olanağı tanıyor. Ayrıca birçok NPC kendi arasında sohbet ettiğinden ilginç şeylerle de karşılaşılabilir. Geliştiriciler "Orada bazı küçük şeyler gizledik, umarım metroya binerken eğlenirsiniz." dedi.

2.1 Güncellemesi ile Gelecek Diğer Özellikler

Yürürken implant sayesinde radyo dinleyebilme

Cyberpunk 2077'nin çeşitli romantik partnerleriyle takılmak için yeni fırsatlar (daha özel vakitler geçirmek için onları V'nin dairesine davet etmek gibi)

Yeni araç tabanlı ödüllerin kilidini açan ek kovalamacalar ve tekrar oynanabilir araba yarışları

Bir dizi yeni erişilebilirlik seçeneği

Geliştirilmiş boss savaşları

Peki siz Cyberpunk 2077'nin yıllar sonra geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.