Cyberpunk 2077 İnceleme: Çıkışından 3 Yıl Sonra Oyun Ne Durumda?
Çıkışından 3 yıl sonra Cyberpunk 2077’ye büyük bir güncelleme geldi. Peki oyun şu an ne durumda? Cyberpunk 2077 incelememiz ile karşınızdayız.
Cyberpunk 2077, 2020 yılında çıkmıştı ve oyun dünyasının görmüş olduğu en büyük hayal kırıklıklarından birine imza atmıştı. Her platformda sorunlu bir şekilde çalışan Cyberpunk 2077 o kadar fazla teknik hataya sahipti ki PlayStation Store’dan kaldırılmıştı.
3 sene sonra gelen 2.0 güncelleştirmesi ile Cyberpunk 2077 adeta tekrardan dirildi. 3 sene boyunca irili ufaklı pek çok yamanın ardından Cyberpunk 2077 bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Cyberpunk 2077 2.0 yamasından sonra ise bambaşka bir seviyeye geldi.
2.0 yamasından sonra ilk kez Steam’de “çok olumlu” yorumu almayı başaran Cyberpunk 2077 sanıyoruz ki artık problemsiz ve iyi bir oyun olmayı başardı. Biz de sizler için bir Cyberpunk 2077 incelemesi yazmaya karar verdik. Bu inceleme diğer incelemelerden farklı olarak sadece 2.0 yamasının oyuna getirdiği yenilikleri kapsayacak.
Böylelikle daha önce Cyberpunk 2077’yi hiç oynamamış oyuncular eğer oyuna başlamak istiyorlarsa gerekli bilgiyi alabilecekler. Eğer tekrar daha önce Cyberpunk 2077’yi oynadıysanız ama yeniden oynayacak kadar büyük değişiklikler var mı yok mu öğrenmek istiyorsanız yine bu inceleme sizin için de faydalı olabilir. Öyleyse Cyberpunk 2077 2.0 incelememize geçelim.
Öncelikle oyundaki kayda değer değişikliklerden biraz bahsedelim. Aşağıda değişikliklerin pek çoğunu sizler için maddeledik. Daha sonra hepsini başlık başlık inceleyeceğiz.
Cyberpunk 2077 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
2020’nin sansasyonel yaratan oyunu olan Cyberpunk 2077’nin çıkışının üzerinden yıllar geçti ancak hala konuşulmaya devam ediyor.
Cyberpunk 2077 2.0 ile Gelen Değişiklikler
- Transmog sistemi
- Saç ve görünüş değiştirme
- Zırh sistemi
- Yapay zeka iyileştirmeleri
- Cyberpsycho mekaniği eklenmiş
- Yeni dövüş sistemleri
- Araç çatışması eklenmiş
- Polis sistemi yenilenmiş
- İyileştirme sistemi
- İnternetten araç satın alabilme
Transmog Sistemi
Cyberpunk 2077 gibi stilin en önemli şey olduğu bir oyunda transmog sistemi nasıl olmaz akıl alır gibi değil. Neyse ki artık oyunda karakterimizi dilediğimiz gibi özelleştirebiliyor ve istediğimiz gibi giydirebiliyoruz.
Transmog sisteminin artık güncel her oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. Cyberpunk 2077 gibi görselliğin çok önemli olduğu bir oyunda geç de olsa transmog sistemi gelmiş. Buna paralel olarak zırh sistemi de değişmiş. Zira artık zırhı kıyafetlerden pek alamıyoruz.
Saç ve Görünüş Değiştirme
Transmog sistemi ile birlikte artık tipimizi ve saçımızı da değiştirebiliyoruz. Cyberpunk dünyasında kendimizi tekrar yaratamıyor olmak epey saçmaydı öyle değil mi? Artık karakterimizi değiştirmemize olanak sağlanmış. Oyunun çıkışında neden böyle bir şey yoktu akıl alır gibi değil.
Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri, CD Project Red tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerektiğini gösterir.
Zırh Sistemi
Oyuna gelen transmog sistemi dolaylı olarak zırh sistemini de etkilemiş. Artık zırhlarımızı deri altına yerleştirdiğimiz plakalarla sağlıyoruz. Vücudumuza taktığımız implantlar ve karakter özelliklerimiz ile zırhımız belirlenecek.
Bu sistem hem karakterimizi dilediğimiz gibi özelleştirmeye imkan tanımış hem de oyunun RPG yönünü kuvvetlendirmiş. Sırf zırh puanı daha yüksek diye istemediğimiz şeyleri giymek ve palyaço gibi görünmek zorunda değiliz.
Yapay Zeka İyileştirmeleri
Cyberpunk 2077’nin en çok eleştirilen yönlerinden biri düşman yapay zekasının çok kötü olmasıydı. Oyunu olduğundan çok daha kolay kılan bu sıkıntı büyük oranda çözülmüş gibi. Artık bir çatışma esnasında düşmanlarımız çok daha mantıklı kararlar verip bizi sıkıştırmak için çaba sarf ediyor.
Oyunu daha heyecanlı kılan bu iyileştirme ile daha zorlu dövüşler bizleri bekliyor. Oyun ilk çıktığı zaman bazı buildler sayesinde adeta yenilmez gibi olabiliyorduk. Bu durumun biraz olsun önüne geçilmiş. Daha keyifli çatışmalar bizleri bekliyor diyebiliriz
Cyberpsycho Mekaniği Eklenmiş
Cyberpunk 2077’in özünde olan bir hadise olan cyberpsycho durumu artık oyunda yer alıyor. Bilmeyenler için cyberpsycho durumundan biraz bahsedelim.
Dizisi Yapılan En İyi Oyunlar Hangileridir?
Dünya çapında popüler olan video oyunlarından bazıları dizi / film haline getiriliyor. Bu tarz yapımların bir kısmı başarılı olurken bazıları ise fiyasko olarak nitelendiriliyor.
Cyberpunk 2077’nin animesi Edgerunners’da da gördüğümüz bir tema olan cyberpsycho durumu, çok fazla implant taktırdığımızda başımıza gelen bir delirme hali. Çok fazla parçayı vücudumuza taktığımızda insan bedenimiz epey zorlanabiliyor, insani özelliklerimizi kaybedebiliyoruz.
Bu durum da bizi yavaş yavaş deliliğe sürüklüyor. Artık implant taktıracağınız zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Kaldırabileceğinizden fazla implantı vücudunuza taktırdığınızda yavaş yavaş delirmeye başlıyorsunuz.
Yeni Dövüş Sistemleri
Bıçak atma ve balta fırlatma gibi gizliliğe dönük bazı dövüş sistemleri oyuna eklenmiş. Oyunu full gizlilikte oynamak hem zevksiz hem de yavandı. Bu gelen yeni özellikler ile birlikte artık sessiz bir ninja gibi oynayabileceksiniz.
Araç Çatışması Eklenmiş
GTA benzeri oyunlardan sıklıkla görmüş olduğumuz bir sistem Cyberpunk 2077’ye eklenmiş. Artık araç içerisindeyken dışarıya ateş edebiliyoruz. Özellikle polislerden kaçarken çok kullanışlı olan bu sistem oyunu daha aksiyon dolu kılmış.
Araç çatışmaları öyle çok aman aman müthiş, harika olmamış ancak oyuna bir dinamizm kattığı kesin.
Polis Sistemi Yenilenmiş
Araç çatışmasını efektif bir şekilde kullanabileceğimiz en önemli durum polis kovalamacalarıdır. Neyse ki o sistem de elden geçirilmiş. GTA’daki sistemin aynısı Cyberpunk 2077’ye de gelmiş. Cyberpunk 2077 oynarken hiç yabancılık çekmeyeceksiniz diyebiliriz.
Polisler artık daha agresif ve saldırgan. İşlediğiniz suça göre size müdahale eden polis ekipleri artan yapay zeka ile birlikte size dünyayı dar edebilir. Night City’de dolaşırken artık daha dikkatli olmanız gerekiyor.
En İyi Cyberpunk 2077 Modları
CD Projekt RED’in Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, 2020 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirmesine rağmen yılın en çok konuşulan video oyunu oldu.
Cyberpunk dünyasında polis kuvvetlerinin rolü epey önemlidir. Zira devletin ve büyük şirketlerin özel kuvvetleri ile sık sık karşı karşıya gelebiliyoruz.
İyileştirme Sistemi
Eskiden oyunda bize can veren spreyler vardı. Envanterinizde eğer bol miktarda bu spreylerden varsa sırtınız asla yere gelmiyordu. Artık bu durumun da önüne geçilmiş. 2 adet ile sınırlandırılan bu spreylerin bir kullanma süresi de var.
Ek Paketten Daha Fazlası: Sahip Olabileceğiniz En İyi DLC’ler
DLC kavramı hayatımızda uzun bir süredir var. Kimi DLC’ler paramıza göz dikiyor ve bize çok az şeyi çok pahalıyo sunuyor. Bazı DLC’ler ise adeta başlı başına bir oyun gibi olabiliyor.
Soulslike oyunlara benzer bir sistem Cyberpunk 2077’ye entegre edilmiş. Artık can basma eşyasını arka arkaya kullanmak mümkün değil. Daha planlı bir şekilde ilerlemeli ve hasar almadan çatışmaya girmelisiniz.
İnternetten Araç Satın Alabilme
Cyberpunk 2077’nin ilk döneminde haritanın pek çok yerine serpiştirilmiş arabalar vardı. Bu araçları bulmanız ve satın almanız gerekiyordu. Gerçekten iyi bir araç satın almak istiyorsanız bu araçları bulmanız gerekiyordu. Artık bu araçlar internetten çok hızlı bir şekilde satın alınabiliyor.
Yetişkinlere Özel Oyun Önerileri (+18)
Oyunlarda, dizilerde filmlerde sık sık +18 görüntüler yer alabiliyor. Günümüzde artık pek çok eğlence ürününde bulunan bu sahneler bir norm haline geldi.
Oyuna getirilen büyük ferahlıklardan biri olan internetten araç satın alabilme özelliği bizleri mutlu etti. Etrafta sürekli araç bulmaya çalışmak epey zevksiz bir şeydi. Cyberpunk 2077 2.0 yaması ile birlikte bu sorun da çözülmüş.
Evet, oyuna gelen pek çok yeniliğin ve hata düzeltmesinin yanı sıra bizleri oyuna tekrar bağlayacak özellikler bunlardı. Şahsen ben de Cyberpunk temasını çok seven biri olarak Cyberpunk 2077’nin toparlamış ve daha iyi hale getirilmiş bu halini çok beğendim. Umuyorum ki yapımcı CD Projekt RED bu hatalardan ders alır ve bir sonraki Witcher oyununda bunları yinelemez.
En İyi Cyberpunk Temalı Oyunlar
Son dönemde oyunlarda daha sık gördüğümüz bir tema olan cyberpunk, bilim kurgu severler başta olmak üzere pek çok oyuncunun ilgisini çeken bir tür haline geldi.
Cyberpunk 2077 2.0 yaması ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Siz Cyberpunk 2077’yi bu yamadan sonra oynamaya değer buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR