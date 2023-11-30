Cyberpunk 2077 İnceleme: Çıkışından 3 Yıl Sonra Oyun Ne Durumda?

Cyberpunk 2077, 2020 yılında çıkmıştı ve oyun dünyasının görmüş olduğu en büyük hayal kırıklıklarından birine imza atmıştı. Her platformda sorunlu bir şekilde çalışan Cyberpunk 2077 o kadar fazla teknik hataya sahipti ki PlayStation Store’dan kaldırılmıştı.

3 sene sonra gelen 2.0 güncelleştirmesi ile Cyberpunk 2077 adeta tekrardan dirildi. 3 sene boyunca irili ufaklı pek çok yamanın ardından Cyberpunk 2077 bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Cyberpunk 2077 2.0 yamasından sonra ise bambaşka bir seviyeye geldi.

2.0 yamasından sonra ilk kez Steam’de “çok olumlu” yorumu almayı başaran Cyberpunk 2077 sanıyoruz ki artık problemsiz ve iyi bir oyun olmayı başardı. Biz de sizler için bir Cyberpunk 2077 incelemesi yazmaya karar verdik. Bu inceleme diğer incelemelerden farklı olarak sadece 2.0 yamasının oyuna getirdiği yenilikleri kapsayacak.

Böylelikle daha önce Cyberpunk 2077’yi hiç oynamamış oyuncular eğer oyuna başlamak istiyorlarsa gerekli bilgiyi alabilecekler. Eğer tekrar daha önce Cyberpunk 2077’yi oynadıysanız ama yeniden oynayacak kadar büyük değişiklikler var mı yok mu öğrenmek istiyorsanız yine bu inceleme sizin için de faydalı olabilir. Öyleyse Cyberpunk 2077 2.0 incelememize geçelim.

Öncelikle oyundaki kayda değer değişikliklerden biraz bahsedelim. Aşağıda değişikliklerin pek çoğunu sizler için maddeledik. Daha sonra hepsini başlık başlık inceleyeceğiz.

Cyberpunk 2077 2.0 ile Gelen Değişiklikler

Transmog sistemi

Saç ve görünüş değiştirme

Zırh sistemi

Yapay zeka iyileştirmeleri

Cyberpsycho mekaniği eklenmiş

Yeni dövüş sistemleri

Araç çatışması eklenmiş

Polis sistemi yenilenmiş

İyileştirme sistemi

İnternetten araç satın alabilme

Transmog Sistemi

Cyberpunk 2077 gibi stilin en önemli şey olduğu bir oyunda transmog sistemi nasıl olmaz akıl alır gibi değil. Neyse ki artık oyunda karakterimizi dilediğimiz gibi özelleştirebiliyor ve istediğimiz gibi giydirebiliyoruz.

Transmog sisteminin artık güncel her oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. Cyberpunk 2077 gibi görselliğin çok önemli olduğu bir oyunda geç de olsa transmog sistemi gelmiş. Buna paralel olarak zırh sistemi de değişmiş. Zira artık zırhı kıyafetlerden pek alamıyoruz.

Saç ve Görünüş Değiştirme

Transmog sistemi ile birlikte artık tipimizi ve saçımızı da değiştirebiliyoruz. Cyberpunk dünyasında kendimizi tekrar yaratamıyor olmak epey saçmaydı öyle değil mi? Artık karakterimizi değiştirmemize olanak sağlanmış. Oyunun çıkışında neden böyle bir şey yoktu akıl alır gibi değil.

Zırh Sistemi

Oyuna gelen transmog sistemi dolaylı olarak zırh sistemini de etkilemiş. Artık zırhlarımızı deri altına yerleştirdiğimiz plakalarla sağlıyoruz. Vücudumuza taktığımız implantlar ve karakter özelliklerimiz ile zırhımız belirlenecek.

Bu sistem hem karakterimizi dilediğimiz gibi özelleştirmeye imkan tanımış hem de oyunun RPG yönünü kuvvetlendirmiş. Sırf zırh puanı daha yüksek diye istemediğimiz şeyleri giymek ve palyaço gibi görünmek zorunda değiliz.

Yapay Zeka İyileştirmeleri

Cyberpunk 2077’nin en çok eleştirilen yönlerinden biri düşman yapay zekasının çok kötü olmasıydı. Oyunu olduğundan çok daha kolay kılan bu sıkıntı büyük oranda çözülmüş gibi. Artık bir çatışma esnasında düşmanlarımız çok daha mantıklı kararlar verip bizi sıkıştırmak için çaba sarf ediyor.

Oyunu daha heyecanlı kılan bu iyileştirme ile daha zorlu dövüşler bizleri bekliyor. Oyun ilk çıktığı zaman bazı buildler sayesinde adeta yenilmez gibi olabiliyorduk. Bu durumun biraz olsun önüne geçilmiş. Daha keyifli çatışmalar bizleri bekliyor diyebiliriz

Cyberpsycho Mekaniği Eklenmiş

Cyberpunk 2077’in özünde olan bir hadise olan cyberpsycho durumu artık oyunda yer alıyor. Bilmeyenler için cyberpsycho durumundan biraz bahsedelim.

Cyberpunk 2077’nin animesi Edgerunners’da da gördüğümüz bir tema olan cyberpsycho durumu, çok fazla implant taktırdığımızda başımıza gelen bir delirme hali. Çok fazla parçayı vücudumuza taktığımızda insan bedenimiz epey zorlanabiliyor, insani özelliklerimizi kaybedebiliyoruz.

Bu durum da bizi yavaş yavaş deliliğe sürüklüyor. Artık implant taktıracağınız zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Kaldırabileceğinizden fazla implantı vücudunuza taktırdığınızda yavaş yavaş delirmeye başlıyorsunuz.

Yeni Dövüş Sistemleri

Bıçak atma ve balta fırlatma gibi gizliliğe dönük bazı dövüş sistemleri oyuna eklenmiş. Oyunu full gizlilikte oynamak hem zevksiz hem de yavandı. Bu gelen yeni özellikler ile birlikte artık sessiz bir ninja gibi oynayabileceksiniz.

Araç Çatışması Eklenmiş

GTA benzeri oyunlardan sıklıkla görmüş olduğumuz bir sistem Cyberpunk 2077’ye eklenmiş. Artık araç içerisindeyken dışarıya ateş edebiliyoruz. Özellikle polislerden kaçarken çok kullanışlı olan bu sistem oyunu daha aksiyon dolu kılmış.

Araç çatışmaları öyle çok aman aman müthiş, harika olmamış ancak oyuna bir dinamizm kattığı kesin.

Polis Sistemi Yenilenmiş

Araç çatışmasını efektif bir şekilde kullanabileceğimiz en önemli durum polis kovalamacalarıdır. Neyse ki o sistem de elden geçirilmiş. GTA’daki sistemin aynısı Cyberpunk 2077’ye de gelmiş. Cyberpunk 2077 oynarken hiç yabancılık çekmeyeceksiniz diyebiliriz.

Polisler artık daha agresif ve saldırgan. İşlediğiniz suça göre size müdahale eden polis ekipleri artan yapay zeka ile birlikte size dünyayı dar edebilir. Night City’de dolaşırken artık daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Cyberpunk dünyasında polis kuvvetlerinin rolü epey önemlidir. Zira devletin ve büyük şirketlerin özel kuvvetleri ile sık sık karşı karşıya gelebiliyoruz.

İyileştirme Sistemi

Eskiden oyunda bize can veren spreyler vardı. Envanterinizde eğer bol miktarda bu spreylerden varsa sırtınız asla yere gelmiyordu. Artık bu durumun da önüne geçilmiş. 2 adet ile sınırlandırılan bu spreylerin bir kullanma süresi de var.

Soulslike oyunlara benzer bir sistem Cyberpunk 2077’ye entegre edilmiş. Artık can basma eşyasını arka arkaya kullanmak mümkün değil. Daha planlı bir şekilde ilerlemeli ve hasar almadan çatışmaya girmelisiniz.

İnternetten Araç Satın Alabilme

Cyberpunk 2077’nin ilk döneminde haritanın pek çok yerine serpiştirilmiş arabalar vardı. Bu araçları bulmanız ve satın almanız gerekiyordu. Gerçekten iyi bir araç satın almak istiyorsanız bu araçları bulmanız gerekiyordu. Artık bu araçlar internetten çok hızlı bir şekilde satın alınabiliyor.

Oyuna getirilen büyük ferahlıklardan biri olan internetten araç satın alabilme özelliği bizleri mutlu etti. Etrafta sürekli araç bulmaya çalışmak epey zevksiz bir şeydi. Cyberpunk 2077 2.0 yaması ile birlikte bu sorun da çözülmüş.

Evet, oyuna gelen pek çok yeniliğin ve hata düzeltmesinin yanı sıra bizleri oyuna tekrar bağlayacak özellikler bunlardı. Şahsen ben de Cyberpunk temasını çok seven biri olarak Cyberpunk 2077’nin toparlamış ve daha iyi hale getirilmiş bu halini çok beğendim. Umuyorum ki yapımcı CD Projekt RED bu hatalardan ders alır ve bir sonraki Witcher oyununda bunları yinelemez.

Cyberpunk 2077 2.0 yaması ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Siz Cyberpunk 2077’yi bu yamadan sonra oynamaya değer buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.