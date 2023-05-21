Cyberpunk 2077 Başarısızlıklar Müzesi'ne Eklendi!

Tüm zamanların en çok beklenen ve en çok eleştirilen oyunlarından olmayı aynı anda başarabilen Cyberpunk 2077, çıkışından beri birçok geliştirme alsa da hala oyuncular tarafından kötü şekilde anılıyor. Yakın zamanda New York'taki Başarısızlıklar Müzesi'ni ziyaret eden bir hayran, oyunun bu müzede sergilendiğini tespit etti.

Çeşitli sektörlerde kayda geçirilen başarısızlıkların sergilendiği müzede, oyun dünyasının en ünlü başarısızlıklarından olarak görülen E.T oyunuyla birlikte Cyberpunk 2077 de sergilendi.

Oyun Tarihinin En Başarısız Çıkışlarından Biri

The Witcher gibi efsanevi bir seriyi yaratan CD Projekt RED'in bir sonraki büyük projesi olarak beklenen Cyberpunk 2077, uzun süren zorlu geliştirme sürecinin ardından 2020 yılında çıkış yapmıştı. Milyonlarca kişi çıkış saati için dakikaları sayarken karşılaşacakları şey hakkında hiçbir fikirleri yoktu.

Cyberpunk 2077, oyuncular tarafından sıklıkla verilen vaatlerin yerine getirilmediği ve hatalarla dolu bir oyun olarak hatırlanıyor. Çıkış haftasında öyle kötü durumdaydı ki PlayStation 4'te oynanmayacak dereceydi. Tüm bu başarısızlıklar, Cyberpunk 2077'nin tarihin en başarısız oyunu olarak görülen E.T ile birlikte Başarısızlıklar Müzesi'nde yer almasına yol açtı.

Oyun üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra sahip olduğu hatalar düzeltildi ve çok daha iyi bir hale geldi. Ayrıca yakın zamanda Phantom Liberty isminde bir DLC'nin de çıkması bekleniyor.

Ayrıca oyunun Netflix'te yayınlanan anime serisi Cyberpunk: Edge Runners'ın da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Reddit'te yapılan paylaşımda kullanıcılar arasında Cyberpunk 2077'nin hak ettiği yerde olduğunu söyleyenler olsa da kimileri de Başarısızlıklar Müzesi'nin oldukça sert bir tutum sergilediğini düşünüyor.