Cyberpunk 2077'nin Çok Oyunculu Modu Beklentileri Aştı: Neler Sunacak?

CD Projekt Red’in tek oyunculu deneyime odaklanmak adına iptal ettiği çok oyunculu modunun boşluğunu doldurmak için geliştirilen Cyberpunk 2077 CyberMP modundaki çalışmalar inanılmaz bir hızla ilerliyor. Uzun süredir beklenen bu topluluk projesi kısa süre önce gerçekleştirdiği kapalı beta testiyle geliştirme ekibinin dahi tüm beklentilerini aşan bir başarı elde etti. İşte detaylar!

Cyberpunk 2077'nin Çok Oyunculu Modu Neler Sunacak?

Geliştiriciler, son derece başarılı geçen bu testte deneyimi geliştirmek adına kritik hedefler belirlemişti. Bu hedeflerin başında özellikle araçlar ve oyuncular arasındaki senkronizasyonun iyileştirilmesi, yeni bir arayüzün tanıtılması ve platformun yük altındaki genel kararlılığının ölçülmesi yer alıyordu.

Geliştirme ekibinin internet üzerinden paylaştığı yeni oynanış görüntülerini incelendiğinde testin tam bir zaferle sonuçlandığı açıkça görülüyor. Özellikle test sırasında gerçekleştirilen bir yarış etkinliği, sorunsuz araç kullanımı ve kullanıcı senkronizasyonun neredeyse kusursuz hale geldiğiniz ve oyunun oldukça eğlenceli ve akıcı bir deneyim sunduğunu gösteriyor.

Yayınlanan CyberMP görüntüleri, ayrıca temel Cyberpunk 2077'de bulunmayan bir PvP etkinliğine de kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Yarış etkinliği kadar yoğun ve ilgi çekici görünen bu sahneler Night City içerisinde büyük ölçekli oyuncu çatışmalarının potansiyelini gözler önüne seriyor.

Hikaye Ortak Oynanmayacak Ama Farklı Deneyimler Sunulacak

Geliştirici ekibin açıklamasına göre yeni mod oyuncuların hikaye görevlerini ortaklaşa tamamlamasına izin vermeyecek. Bunun yerine son görüntülerde de vurgulandığı gibi yarış ve PvP etkinlikleri gibi farklı deneyimler sunmak için oyunun temel mekaniklerini kullanacak.

CyberMP geliştirme ekibinin bu başarılı çalışmasının toplulukla buluşması için kısa bir sürenin kaldığı söyleniyor. Mod hakkında daha fazla güncel bilgiye ulaşmak için ekibin resmi Discord sunucusunu takip edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.