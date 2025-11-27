Cyberpunk 2077'nin Kaç Adet Kopya Sattığı Açıklandı!

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisiyle tanınan, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden CD Projekt Red, 2025’in üçüncü çeyreğine ait mali raporunu yayımladı. Raporda tartışmalı çıkışına rağmen büyük bir başarıya ulaşan Cyberpunk 2077’nin güncel satış rakamları da paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Cyberpunk 2077, 35 Milyon Barajını Aştı

Polonya merkezli oyun devi CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin 35 milyon satış barajını resmen aştığını duyurdu. Oyunun büyük beğeni toplayan Phantom Liberty genişleme paketi de 10 milyondan fazla kopya sattı. Şirket, bu etkileyici rakamları karşılaştırmak için en popüler yapımlarından The Witcher 3’ün satış verilerine de yer verdi.

Paylaşılan bilgilere göre The Witcher 3, altı yılda 30 milyon satışa ulaşmıştı. Cyberpunk 2077 ise aynı seviyeye çok daha kısa sürede erişerek stüdyonun en hızlı büyüyen oyunlarından biri oldu.

Oyun dünyasını yakından takip edenlerin iyi hatırlayabileceği üzere Cyberpunk 2077, Aralık 2020’de piyasaya sürüldüğünde ciddi teknik sorunlar ve hatalarla gündeme gelmişti. Oyunun çıkışı o kadar problemliydi ki bazı dijital mağazalardan tamamen kaldırıldı ve CD Projekt Red binlerce oyuncuya geri ödeme yapmak zorunda kaldı.

Ancak geçen yıllar içinde stüdyo adeta bir ders niteliğinde bir geri dönüşe imza attı. Öyle ki CD Projekt Red, oyunu büyük güncellemelerle baştan sona iyileştirdi ve tüm kritik hataları gidererek Cyberpunk 2077’yi nihayet olması gerektiği seviyeye taşıdı.

Çıkıştaki olumsuz yorumlar yüzünden düşük puanlara sahip olan yapım, bugün en beğenilen oyunlardan biri olarak gösteriliyor. Bu dönüşüm yalnızca oyuncu yorumlarına değil, satış rakamlarına da doğrudan yansımış durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.