Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunundan İlk Detaylar Geldi: Neler Göreceğiz?

Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de piyasaya sürüldüğünde oyunun hikâye akışında yer yer toplumsal sorunlara değinilmişti. Örneğin Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri ile birlikte Night City'nin dünyasında servet eşitsizliği, suç, evsizlik ve teknoloji konularında ciddi sorunlara değiniliyordu ancak geliştirici CD Projekt Red, bu sorunlara yeterince derinlemesine yaklaşamadıklarını belirtti ve devam oyunundan ipuçları verdi.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin devam oyunu olan Project Orion'da bu konulara daha derinlemesine değinmeyi planlıyor. AnsweRED Podcast'in yeni bölümünde konuşan geliştiriciler, Cyberpunk 2077'deki eksikliklerin gelecekte nasıl giderileceğini açıkladılar.

Evsizler Krizi Cyberpunk 2077 Devam Oyununda Karşımıza Çıkabilir

Yardımcı oyun yönetmeni Paweł Sasko, "Bazı yerlerde sınırları yeterince zorlamadığımızı görüyorum, Örneğin evsizler krizi. Cyberpunk 2077'de yeterince ileri gidemedik. Distopik olduğumuzu düşündük ama sadece yüzeysel yaklaşabildik." dedi.

Dan Hernberg de aynı fikirde olduğunu belirterek, "Cyberpunk'ın anlamı bu temaları keşfetmek ama bunu daha dokunaklı bir şekilde yapmak. Project Orion ile yapmaya çalışacağımız şey de bu olacak. Dünyanın bugün ve gelecekte nasıl olacağını keşfetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CD Projekt Red, devam oyunuyla yine zengin detaylara sahip bir dünya yaratmaya hazır görünüyor. Cyberpunk 2077'nin devam oyunu henüz erken geliştirme aşamasında ve ne yazık ki oyuna ne zaman erişeceğimize dair bir bilgi yok.

Peki sizin Cyberpunk 2077 devam oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.