Cyberpunk 2077'den DLSS 3.5 Kıyaslama Testi Geldi!

NVIDIA'nın DLSS 3.5 teknolojisi, Cyberpunk 2077'nin bu teknolojiyi kullanan ilk AAA oyun olmasıyla birlikte nispeten yakında piyasaya çıkıyor ve şimdi elimizde teknolojinin üstün yükseltme özellikleriyle getirdiği büyük gelişmeyi gösteren bir karşılaştırma videosu var.

Dün NVIDIA, DLSS teknolojisini destekleyen herhangi bir oyunda kolayca değiştirilebilen DLL dosyalarını da içeren DLSS 3.5 SDK'sını kamuoyuna duyurdu.

Beklendiği gibi, yeni DLSS 3.5 yükseltme teknolojisinin karşılaştırmaları şimdiden yapılmakta ve mevcut DLSS 3.1 sürümüne karşı ne tür bir performans artışı alındığı gösterilmekte.

Cyberpunk 2077, DLSS 3.5 vs DLSS 3.1 Testi

Kıyaslamayı yapan YouTuber MxBenchmarkPC, Cyberpunk 2077'de DLSS 3.5'in etkin olduğu ve DLSS 3.1'in etkin olduğu bir karşılaştırmayı gösteren video yayınladı. Videoda ayrıca DLSS 3.5 FG'nin (Frame Generation) en son yükseltme sürümünde FG etkin olmadan da aynı şekilde çalıştığı gösteriliyor.

Bu, DLSS 3.5'in DLSS 3.1'e göre üstün olduğu oyunun yalnızca bir kısmı ve önümüzdeki ayın başlarında final sürümü yayınlandığında daha da fazla iyileştirme bekleyebiliriz.

Yeni DLSS sürümünün yalnızca ışın izlemeye odaklanmadığını görmek de sevindirici, öyle ki ışın izleme harici de bariz bir performans artışı gözlemlenebiliyor.

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