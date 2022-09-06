Cyberpunk 2077'nin İlk Genişleme Paketi Duyuruldu

Witcher serisiyle ünlenen oyun firması CD Projekt Red'in uzun yıllar üzerinde çalıştığı fakat çıktığı dönemde barındırdığı oyun içi hatalar nedeniyle tam bir fiyasko olarak adlandırılan Cyberpunk 2077'yi düzeltmek için çabalar devam ediyor. Oyunun çıkışından sonra birçok yama ile hataları gidermeye ve oyuncuları mutlu etmeye çalışan CD Projekt Red, bu sefer de Cyberpunk 2077 için bir genişleme paketi duyurdu.

Phantom Liberty adıyla duyurulan genişleme paketi 2023 yılında çıkacak ve ünlü oyuncu Keanu Reeves tarafından canlandırılan oyunun sevilen karakteri Johnny Silverhand'i geri getirecek.

İşte Phantom Liberty Tanıtım Videosu

Yeni genişleme paketiyle birlikte oyunun casusluk ve gerilim tarafına yoğunlaşmak isteyen CD Projekt Red, Night City'ye yeni bir bölge ekleyecek. Yayınlanan tanıtım videosunda yönettiğimiz karakter olan V'yi Yeni Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakatle hizmet etmek için yemin ederken görüyoruz. O sırada ise sevilen karakter Johnny Silverhand onu bu konuda uyarıyor. 2023 yılında yayınlanacak olan genişleme paketinde oyunun ana karakterlerinden biri olan Johnny Silverhand de olacak. Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Keanu Reeves, genişletme paketinde seslendirme yapacağını doğruladı.

Google Stadia, Playstation 5, Windos PC ve Xbox Series X için çıkarılacak olan Phantom Liberty, şimdiye kadar oyuna yapılan en büyük eklemelerden biri olacak.Genişleme paketinin oynanışa katacağı derinlik ya da hikayeye etkisi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.