Cyberpunk 2077 Kayıt Dosyası Belirli Boyuta Ulaşınca Bozuluyor!

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren ve uzun bir zamandır beklemekte olan oyuncularla nihayet buluşan video oyunu ile ilgili şikayetler maalesef ki sürekliliğini korumaya devam ediyor. Oyunla ilgili keşfedilen son hata, video oyununda belirli bir ilerleme kaydettikten sonra Cyberpunk 2077 kayıt dosyasının bozulmasına neden oluyor. Sorundan hem PC hem de Google Stadia kullanıcılarının etkilendiği bildiriliyor.

Cyberpunk 2077 Kayıt Dosyası Neden Bozuluyor?

İlk piyasaya sürüldüğü günden bugüne hakkındaki şikayetlerin asla son bulmadığı video oyununun PC ve Google Stadia sürümünü oynayan kişiler, video oyununda yeni bir sinir bozucu hata keşfetti. Yeni keşfedilen hata, oyunun kayıt dosyası ile ilgili bir hata olduğundan oyuncuları diğer hatalara göre daha çok mağdur ediyor. Oyunda belirli bir ilerleme kaydeder ve kayıt dosyasının boyutunun artmasına sebebiyet verirseniz sizin kayıt dosyanız da bozulabilir.

Bu hata ile karşılaşan oyuncuların paylaştığı bilgilere göre dosya bozulduğunda ekranda “Kaydedilen veriler zarar gördüğü için yüklenemiyor” şeklinde bir hata mesajı beliriyor. Hata mesajı ile karşılaşan oyuncular, video oyunundaki ilerlemenin boşuna gittiğini düşünerek konu ile ilgili şikayetlerde bulunmaya başladı.

CD Projekt RED forumunda ve Reddit’te paylaşılan sorunlar karşılaştırıldı ve oyuncuların yaşadığı sorundaki ortak faktörün oyun kayıt dosyasının 8 MB boyutunu geçtikten sonra bozulduğu öğrenildi. Kullanıcılardan elde ettiği verileri alıp kendi testlerini gerçekleştiren bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarılan durum sonrasında sorunun kaynağında geliştiricilerin hatasının olduğu keşfedildi.

Geliştirici ve yayıncı şirket, resmi CD Projekt forumunda resmi bir açıklama yayımlamasa da sorunun farkında olunduğuna işaret etti. Geliştirici ekibi tarafından aktarılan bilgilere göre sorundan etkilenen kullanıcıların dosyalarının onarılması şimdilik mümkün görünmüyor. Oyuncuların şu an kayıt dosyası bozuk ve bunu düzeltmek için kullanabileceği bir yedek kayıt dosyası yoksa ne geliştirici ekibi ne de oyuncular tarafından yapılabilecek çok fazla işlem bulunmuyor.

Oyun çıktığından bu zamana kadar birçok oyuncu günlerinin büyük bir kısmını video oyununda önemli bir ilerleme kaydetmek için harcadı. Oyuncuların karşılaştığı sorun bu nedenle daha çok mağduriyet yaratma etkisine sahip gibi görünüyor. Siz bu hata ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.