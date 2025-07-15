Ünlü Açık Dünya Oyunu Mac'lere Geliyor: Tarih Açıklandı!

Oyun dünyasının dev yapımlarından Cyberpunk 2077, nihayet Mac'lere geliyor. 2025 başlarında bazı modeller için piyasaya sürülmesi beklenen oyun, bu hafta itibarıyla tüm Mac kullanıcılarıyla buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, 17 Temmuz'dan itibaren Apple'ın kendi Mac App Store'u, Steam, Epic Games Store ve GOG.com üzerinden Mac bilgisayarlar için resmi olarak satışa sunulacak. İşte detaylar!

Mac'lere Özel Cyberpunk 2077 17 Temmuz'da Piyasaya Sürülecek

CD Projekt Red'in açıklamasına göre, Cyberpunk 2077 en eski M1'den en yeni M4 serisi Mac modellerine kadar geniş bir yelpazede tüm cihazlar için optimize edildi. Oyun, her Mac model için özel olarak ayarlanmış grafik seçeneklerine sahip olacak.

Bu sayede, daha güçlü çiplere sahip olan bilgisayarlar oyundaki aydınlatma ve tam ışın izleme modu gibi önemli görsel unsurları desteklerken, daha güçsüz modellerde bir nebze de olsa daha sade grafik ayarları kullanılarak performans ön planda tutulacak.

Mac kullanıcıları Cyberpunk 2077'de ayrıca AMD'nin FSR yükseltme ve kare oluşturma teknolojilerinden de faydalanabilecek. Bu özellikler sayesinde, yol izleme gibi yoğun grafik seçenekleri açıkken bile oyun daha akıcı bir deneyim sunacak. Ayrıca, MetalFX yükseltme ve Apple'ın Magic Mouse ile Trackpad donanımları için de tam destek bulunacak.

Bununla birlikte eğer bir Apple XDR ekranınız veya başka bir HDR monitörünüz varsa, Cyberpunk 2077'de HDR desteğinden yararlanabileceksiniz. Üstelik, Apple AirPods ile uzamsal ses ve baş takibi özellikleri de oyunda mevcut olacak.

Ancak, her Mac modelinin oyunu desteklemeyeceğini belirtmekte fayda var. Oyunu oynayabilmek için en az 16 GB birleşik belleğe sahip bir Mac'e ihtiyacınız olacak. Bu nedenle, 8 GB temel M1 ve M2 çipli modeller Cyberpunk 2077'yi çalıştıramayacak. Öte yandan, farklı Apple Silicon Mac yapılandırmalarında beklenen genel performans verileri, Apple ve CD Projekt Red tarafından henüz paylaşılmadı.

Cyberpunk 2077'nin Mac'e çıkışı, CD Projekt Red'in oyun için ek araçlar ve yeni fotoğraf modu özelliklerini içeren en son 2.3 yamasını yayınlamasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu bağlamda oyun, tüm platformlarda kayıt ilerlemesi transferini destekleyecek ve Phantom Liberty genişlemesini ile şimdiye kadarki tüm büyük güncellemeleri içerecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce her Mac modeli Cyberpunk 2077'yi düzgün bir şekilde oynatabilir mi? Yorumlarda buluşalım...