Detaylı Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Geçtiğimiz aylarda Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Ne var ki sadece en düşük ve önerilen olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı. Yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Küresel Topluluk Yöneticisi Marcin Momot, detaylı Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Detaylar haberimizde.

Detaylı Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Verilen yeni detaylara baktığımızda, rahat bir Cyberpunk 2077 deneyimi için bilgisayarınızın en aşağı Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 işlemciye, 8 GB belleğe ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı olması gerekiyor. Bununla birlikte, RTX ayarları için ise şimdilik sadece NVIDIA ekran kartları öneriliyor. Oyunda DirectX Işın İzleme API (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanılıyor ve RX 6000 serisi ekran kartları da Işın İzleme teknolojisini destekliyor. Ancak CD Projekt RED, AMD ekran kartlarında Cyberpunk 2077 için bu desteği daha sonradan sunacak.

Cyberpunk 2077 En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p, düşük ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon RX 470

Ekran Kartı Belleği: 3 GB

Depolama: 70 GB HDD

Cyberpunk 2077 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, yüksek ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Yüksek Sistem Gereksinimleri (1440p, ultra ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700XT

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Ultra Sistem Gereksinimleri (2160p, ultra ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2080S/RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Ray Tracing En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p, RT orta ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060

Ekran Kartı Belleği: 6 GB

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Ray Tracing Yüksek Sistem Gereksinimleri (1440p, RT ultra ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3070

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra Sistem Gereksinimleri (2160p, RT ultra ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080

Ekran Kartı Belleği: 10 GB

Depolama: 70 GB SSD

Türkçe altyazı desteği olacak Cyberpunk 2077, PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 10 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bununla birlikte geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde ilk günden oynayabileceksiniz. Yeni nesil konsollar için ayrıca çıkacak olan geliştirilmiş versiyonu ise önümüzdeki seneyi beklememiz gerekiyor.

Eğer dilerseniz, şu anda ön-sipariş ile satın alım yapabiliyorsunuz. Fiyatı Epic Games Store ve Steam üzerinde 249 TL, PlayStation mağazası üzerinde 459 TL ve Xbox mağazasında da 468 TL olarak belirlenmiş.