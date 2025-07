Cyberpunk 2077 Gerçek Hayat Simülasyonuna Dönüşüyor

Cyberpunk 2077, mod topluluğunun emekleri sayesinde çıkışı üstünden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen halen ilgi görüyor. Modlar bazen basit, bazen oyunun hissiyatını değiştirebilecek kadar güçlü oluyor.

Son yayınlanan modlardan "More Responsive V" de onlardan biri. Bu mod, oyunu çok daha gerçekçi bir seviyeye getirdi. Ancak bu modun "gerçekçilik" anlayışı sadece üstün grafiklere değil, gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek eylemleri barındırıyor. Böylece oyun gerçek anlamda daha hayattan bir akışa sahip oluyor.

More Responsive V modu, oyundaki V karakterini çok daha tepkisel bir hale getiriyor. Böylece oyunu oynarken tam da içindeymişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz.

Cyberpunk 2077 V Karakterine Özel Sesler Eklendi

Modu kurduktan sonra V adlı karakterin çevresel olaylara karşı daha duyarlı olduğu görülüyor. Etrafında bir şey olursa V, duruma sesli olarak tepki gösteriyor. Örneğin kendisine bir araba çarparsa, yolda yürürken biri ona çarparsa veya karakterin kendisi herhangi bir eylemde bulunursa oyuncu, sesli etkileşimlerle karşılaşıyor.

Örnek bir senaryo:

V ve rastgele bir NPC çarpışıyor

V: "Kaybol!" (el hareketi yapar)

V'ye bir araba çarpar

V: "Araba kullanmayı öğren de gel!"

Birden Fazla Dilde Destekleniyor

Bu olay Baldur's Gate 3'de de yer alıyor ve oyunu çok keyifli bir deneyim haline getiriyor. Aynı detay şimdi Cyberpunk 2077'de de yer alıyor. BG3 oyununda her karaktere özel seslendirme bulunduğu gibi, belli olaylara karşı her karakterin kendine has bir cevabı oluyor. Mod geliştiricisi de buna benzer bir seçenek ekleyerek oyunu renklendirmek istemiş.

Mod geliştiricisinin kullandığı sesler Cyberpunk 2077'de yer alan ancak geliştiricilerin kullanmayı tercih etmediği sesler olarak öne çıkıyor. Üstelik oyunda otomatik bir çeviri sistemi bulunduğundan bu mod, Cyberpunk 2077'de desteklenen tüm dillerde kullanılabiliyor.