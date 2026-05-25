Herkes Bu Oyunu Oynuyor! Yeni Bir Rekor Kırdı

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 6, satışa sunulduğu günden beri önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yarış oyunu, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı ile yeni bir rekorun altına imza attı. Peki, yeni Forza Horizon oyunu kaç kişi tarafından oynanıyor?

Steam'de Forza Horizon 6'nın Oyuncu Sayısı Kaç Oldu?

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere göre oyun, Steam'de 24 Mayıs 2026 tarihinde 302 bin 645 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Oyun satışa sunulduğu gün 273 bin 148 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Yeni Forza Horizon oyununun bu kadar çok sevilmesinin ve büyük bir başarı yakalamasının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Yarış türünü seven çok sayıda oyuncu, serideki bir oyunun Japonya'da geçmesiydi. Forza Horizon 6 ile bilrikte bu hayal gerçekleşti. Oyun atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Motor seslerinin yenilenmesi ve sürüş dinamiklerinin iyileştirilmesi de bu başarıya önemli bir katkı sağladı. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Forza Horizon 6'nın Steam'deki incelemelerinin çok olumlu durumda olduğunu belirtelim. Oyun ayrıca 91 Metacritic puanına sahip.

Forza Horizon 6'nın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Xbox Games Studios'un üstlendiği Forza Horizon 6, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Japonya'da geçen oyun, etkileyici bir atmosfere ve başarılı bir oynanış sistemine sahip. Oyunda klasik otomobillerden süper arabalara kadar 550'den fazla araç yer alıyor. Bu, oyunu daha keyifli hâle getiriyor.

Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da yer alıyor. Bu mod sayesinde ounu ister dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncularla ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Çok kaliteli grafiklere sahip yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Forza Horizon 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

PC fiyatı: 48.99 dolar (2.239 TL)

48.99 dolar (2.239 TL) Xbox fiyatı: 2.999 TL (Game Pass'te mevcut.)

Forza Horizon 6'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha yeni bir işlemci

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Forza Horizon 6'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha yeni bir işlemci

İşlemci: Intel i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Forza Horizon 6 Kaç GB?

Forza Horizon 6, en az 167 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar. Böylece zahmetli adımlarla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Editörün Yorumu

Yarış türünü seven biri olarak Forza Horizon 6'yı çok beğendim. Bu oyun bence etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi nedeniyle en iyi yarış oyunlarından biri. Oyundaki çevrim içi mod sayesinde ister diğer oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. Bu da oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Araç tarafında ise geniş bir yelpaze mevcut.