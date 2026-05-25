II. Dünya Savaşı Temalı Oyunda %80 İndirim! Bitmesine Az Kaldı

Oyun tarihinde önemli bir yere sahip olan Company of Heroes için büyük bir indirim uygulandı. Bununla birlikte oyunun fiyatında keskin bir düşüş meydana geldi. Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan, Steam'de "çok olumlu" derecelendirme ile dikkat çeken yapımı ucuza kütüphaneye eklemek içinse sınırlı bir süre bulunuyor.

Company of Heroes Ne Kadar İndirime Girdi?

Company of Heroes, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyun normalde 9.49 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 434 TL'ye denk geliyor. İndirim sonrasında ise bu fiyat 1.89 dolara düştü ki bu da güncel kurla 86 TL ödenmesi gerektiği anlamına geliyor. İndirim sona ermeden önce fırsatı değerlendirirseniz 348 TL tasarruf etmiş olacaksınız.

Bu arada kampanyanın 31 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceğini belirtelim. Belirtilen tarihten itibaren oyun yeniden orijinal fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak. Fırsattan şimdi yararlanmak isteyenler, Steam uygulaması üzerinden oyunun mağaza sayfasına gidip "Sepete Ekle" seçeneğine basabilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde oyun kütüphaneye eklenecek ve sonsuza kadar oyuncuda kalacak.

Company of Heroes Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında konumlanan Company of Heroes, II. Dünya Savaşı'nı merkezine alıyor. Oyunda yapmanız gereken görevler sırasında askerlerin savaşın ortasında nasıl hayatta kalmaya çalıştığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. İyi bir plan uygularsanız düşman kuvvetlerini alt edebiliyorsunuz. Oyunda duvarlar parçalanabiliyor, binalar yıkılabiliyor. O yüzden stratejinin de bunlara göre belirlenmesi gerekiyor.

Company of Heroes'i Kimler Severek Oynar?

Company of Heroes özellikle kapsamlı bir plan uygulamayı gerektiren oyunlar oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Sürekli aksiyon yerine strateji geliştirme ve askerleri doğru şekilde yönlendirmeye odaklanan yapımları seviyorsanız bu oyunu oynamak da sizin için oldukça keyifli olacaktır.

Company of Heroes'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista

İşlemci: 2.0 Ghz Intel Pentium IV / AMD Athlon XP

RAM: 512 MB

Ekran Kartı: DirectX 9.0c destekli ekran kartı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Company of Heroes'i son oynamamdan bu yana oldukça uzun bir zaman geçti ama o dönemlerde ekranın karşısından ayrılamadığımı söylemeliyim. Oyunun gerçekten etkileyici bir atmosferi bulunuyor. İster istemez saatlerinizi feda ediyorsunuz. Oyuna hâlihazırda sahip olduğum için bir kez daha satın alma işlemi gerçekleştirmeme gerek yok ama henüz denememiş olanlar, indirim devam ederken oyunu alıp keyfini çıkarabilir.