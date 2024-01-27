Cyberpunk 2077'ye Önemli Bir Güncelleme Daha Geliyor!

CD Projekt Red, önümüzdeki hafta tüm platformlarda yeni bir Cyberpunk 2077 güncellemesi yayınlamayı ve bildirilen çok sayıda sorunu gidermeyi hedefliyor.

CD Projekt Red'in popüler oyunu için gelecek olan bu yeni güncelleme, diğer şeylerin yanı sıra özellikle bitirici animasyonlarını düzeltmeyi amaçlıyor. Bunun dışında yeni güncelleme "High Ho Silver Lining" görevindeki can sıkıcı Bay El hatasını da giderecek.

Yeni Güncelleme Hata Düzeltmelerine Odaklanacak

Buna ek olarak geliştirme ekibi Autofixer satıcısındaki bir sorunu düzeltmeyi düşünüyor ancak bu düzeltmenin önümüzdeki haftanın güncellemesine dâhil edilip edilmeyeceği belli değil.

Cyberpunk 2077'nin resmî X hesabına göre yeni güncelleme hakkında daha fazla bilgi hafta sonundan sonra paylaşılacak.

Oyuncular özellikle FSR 3 ile Frame Generation'un oyuna ne zaman ekleneceğini merak ediyor ancak gelen sayısız soruya ve mod yapımcılarının oyuna mod ile eklemiş olmalarına rağmen CD Projekt Red bu soruyu yanıtlamaktan kaçınıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkışından yıllar sonra Cyberpunk 2077'nin mevcut hâlinden memnun musunuz? Düşünceleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.