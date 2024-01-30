Cyberpunk 2077'de Performans Sorunları Yaşayanlara Müjde: Yeni NVIDIA Güncellemesi ile %23 Artış!

Cyberpunk 2077'de performans sorunları yaşayanları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun yeni bir NVIDIA beta sürücüsüyle gösterdiği performansa bakılırsa, Cyberpunk 2077'nin devasa performans iyileştirmeleri yakın gelecekte PC'ye geliyor.

Compusemble tarafından test edildiği üzere NVIDIA beta sürücüsü 550.9, CDPR'nin açık dünya RPG oyununda Frame Generation etkin ve etkin değilken yeni performans iyileştirmeleri getiriyor.

NVIDIA'nın Yeni Beta Sürücü Güncellemesi Yayınlandı

Oyunu en son Windows Insider Build 26040 ve NVIDIA beta sürücüsü 550.9 ile oynamak, mevcut kararlı Windows derlemesine ve NVIDIA sürücüsüne göre %23'lük bir artışla oldukça büyük bir performans iyileştirmesini getiriyor ki bu, bir güncelleme ile edinebilecek bir oran olduğu için son derece etkileyici.

Ne yazık ki NVIDIA beta sürücüleri yama notlarıyla birlikte yayınlanmıyor, bu nedenle bu önemli Cyberpunk 2077 performans iyileştirmesini sağlamak için önceki sürücüye göre tam olarak nelerin değiştirildiğini bilmiyoruz. Değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, muhtemelen bir sonraki sürümde genel sürücüye uygulanmalarını beklememiz gerekecek.

Cyberpunk 2077 hâlihazırda tüm dünyada PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One'da mevcut. Ayrıca genişleme paketi Phantom Liberty'yi oynamadıysanız ve performans sorunlarından muzdaripseniz bu güncelleme ihtiyacınız olan güncelleme olabilir.

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