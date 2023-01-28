Cybertruck 2024'e Kadar Çıkmayacak

Adeta bir şova dönüştürülen tanıtım toplantısıyla adından söz ettirmeyi başaran Cybertruck, geride bıraktığımız süreçte sürekli olarak ertelenmesiyle gündemde. Daha önceden aracın 2021 yılında yollarda yerini alacağı açıklanmıştı ancak üretim sorunları ve pandemi nedeniyle bu tarih sürekli ötelendi.

Tesla, Cybertruck'ın yıllar öncesinden sipariş veren müşterilere ulaşması için elinden geleni yapsa da ortaya çıkan son bilgiler ışığında toplu üretimin 2024 yılından daha önce gerçekleştirilemeyeceği düşünülüyor.

Cybertruck 2024'ten Önce Yollara Çıkmayacak

Özellikle futuristik tasarımı ve vadettikleriyle ilk tanıtıldığı dönemde internette oldukça popüler hale gelen Cybertruck'ın geleceği resmen bir yılan hikayesine döndü. 2021 yılından beri teslimatı düzenli olarak ertelenen araç, ancak 2024 yılının başlarında sahiplerinin eline ulaşabilecek.

Öyle ki Tesla bırakın şu an araç üretimi yapmayı, daha aracın montajını yapacak ekipmanı kurmayı dahi tamamlayamadı. Öte yandan Cybertruck'ın ABD'deki enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle ilk duyurulduğu fiyat etiketinden daha pahalı olacağı düşünülüyor.

2,9 saniyede 0'dan 100'e çıkabilen, 14.000 pound çekiş gücüne sahip, 4 çeker bir kamyon türevi olarak karşımıza çıkan Cybertruck, tüm ertelemelere rağmen çıkış yaptığında arazi tipi araçlar kategorisinde güçlü bir aday olarak öne çıkacak gibi duruyor.