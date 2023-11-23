Beklenen Gün Yaklaşıyor: Cybertruck'lar Halka Açık Sergilenmeye Başladı!

Tesla'nın ilk Cybertruck'ları müşterilere teslim etmesine sadece bir hafta kaldı ve otomobil üreticisi lansman öncesinde aracı halka açık sergilemeye başlıyor.

Halka açık sergilenen Cybertruck'lardan ilki kısa süre önce New York'taki Lincoln Center'ın dışında görülürken, bir diğeri de Tesla'nın San Diego'daki Westfield UTC Alışveriş Merkezi'ndeki mağazasında ortaya çıktı.

Ziyaretçi John W. Davis alışveriş merkezindeki Cybertruck'ın bir videosunu çekti ve YouTube'da paylaştı.

Tesla, Cybertruck'ları Sergilemeye Başladı

İlk Cybertruck'lar 30 Kasım Perşembe günü Tesla'nın Austin, Teksas'taki Cybertruck Gigafactory'sinde düzenlenecek özel bir etkinlikle müşterilere sunulacak. Tesla CEO'su Elon Musk'ın canlı yayınlanacak törene liderlik etmesi bekleniyor.

Geçen yıl Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasının açılışında olduğu gibi bu törenin de gösterişli ve parti benzeri bir atmosfere sahip olması bekleniyor.

Tesla tamamen elektrikli Cybertruck'ı dört yıl önce tanıttı ancak piyasaya sürülmesi beklenenden daha uzun sürdü. İlk Cybertruck'lar birkaç gün içinde teslim edilecek olsa da Musk geçtiğimiz günlerde aracın üretim kapasitesine muhtemelen 2025 yılına kadar ulaşılamayacağını söyledi; bu da araç için 100 dolar depozito yatıran 2 milyon kadar müşterinin çoğunun direksiyon başına geçmeden önce bir süre daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Peki siz Cybertruck'ı Elon Musk'ın iddia ettiği kadar "benzersiz" buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.