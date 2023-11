Tesla Cybertruck'ın Yakın Çekim Videosu Çıktı: Tüm Detayları Görüntülendi!

Tesla, merakla beklenen Cybertruck aracının teslimatına yakında başlayacak. İlk teslimatının 30 Kasım'da gerçekleştirileceği bilinen sıra dışı görünümlü Cybertruck'ın yakın çekim videosu çıktı.

Tesla, Cybertruck'ı ilk olarak 2019 yılında tanıtmıştı. Yılda yaklaşık 250.000 Cybertruck üretmeyi hedefleyen şirket, yaptığı tanıtımlarla Cybertruck'ın 2023'ün en merak edilen aracı olmasını sağladı.

4 minute detailed walk-around of Cybertruck today in NYC. This build looks absolutely perfect. 👌🏼 pic.twitter.com/GsIH2KDzm9