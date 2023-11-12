Tesla Cybertruck'ın Yakın Çekim Videosu Çıktı: Tüm Detayları Görüntülendi!

Tesla, merakla beklenen Cybertruck aracının teslimatına yakında başlayacak. İlk teslimatının 30 Kasım'da gerçekleştirileceği bilinen sıra dışı görünümlü Cybertruck'ın yakın çekim videosu çıktı.

Herkes Meraklı Gözlerle Baktı!

Tesla, Cybertruck'ı ilk olarak 2019 yılında tanıtmıştı. Yılda yaklaşık 250.000 Cybertruck üretmeyi hedefleyen şirket, yaptığı tanıtımlarla Cybertruck'ın 2023'ün en merak edilen aracı olmasını sağladı.

4 minute detailed walk-around of Cybertruck today in NYC. This build looks absolutely perfect. 👌🏼 pic.twitter.com/GsIH2KDzm9 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) November 11, 2023

Tesla bu kez de New York City'deki Yıllık Baron Konferansı sırasında aracını sergiledi. Manhattan'daki Lincoln Center'da sergilenen Cybertruck'ın orada olmasının bir sebebi vardı.

Konferanstan da anlayacağınız üzere Amerikalı yatırım fonu yöneticisi ve yatırımcısı Ronald Stephen Baron, 4,8 milyar dolar değerinde yaklaşık 17,5 milyon Tesla hissesine sahip.

Bu da Cybertruck'ın bu etkinlikte sergilenmesi için geçerli bir sebep. Etkinlik alanındaki insanlar fütüristik yapıdaki aracı meraklı gözlerle inceledi. Kimisi fotoğraflarını çekti, kimisi araca yaklaşıp tasarımını gözlemledi.

Cybertruck'ın keskin hatlarından tutun da sileceğine kadar birçok ayrıntısı yakın çekim videosunda görüldü. Yaklaşık 2 milyon sipariş alan Tesla, aracının tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Peki siz Cybertruck'ın tasarımını nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.