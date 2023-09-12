Tesla'nın Cybertruck Aracının Testlerinde Jantı Otoyola Fırladı! (Video)

Tesla'nın yakında piyasaya çıkacak olan Cybertruck'ının test versiyonu geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da bir otoyolda görüldü ve bu test esnasında beklenmedik bir olay meydana geldi.

Electrek'e göre Cybertruck'ın jant kapaklarından biri San Francisco yakınlarında seyir hâlindeyken koparak havaya uçtu.

YouTube'da yayınlanan bir araç kamerası videosu olayı kaydederken, elektrikli Cybertruck'ı hızla akan trafiğin ikinci şeridinde gösteriyor. Videoda jant kapağının havaya fırladığı ve dördüncü şeride inmeden önce bir mesafe kat ettiği görülebiliyor.

Cybertruck Jantının Otoyola Fırladığı Anlar

Olay, hem aracın kendisi hem de jant tasarımıyla ilgili bir dizi endişeyi beraberinde getiriyor. Jant kapağının kötü takılıp takılmadığı veya yüksek hızlı hava akışlarını kaldırıp kaldıramadığı belli değil. Tesla, Cybertruck resmî olarak piyasaya sürüldüğünde benzer olayları önlemek için muhtemelen bu konuyu inceleme altına alacak.

Elon Musk'ın daha önce yılın üçüncü çeyreğinde ilk alıcılara teslim edileceğini öne sürdüğü Cybertruck için Tesla'nın yakında bir lansman etkinliği duyurması bekleniyor. Yine de Musk'ın daha önce verdiği tarihler de defalarca ertelendiğinden bu konuda da emin olmamak gerekiyor.

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