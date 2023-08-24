Tesla'nın Cybertruck Etkinliği Yaklaşıyor: Üretimler Yolda!

Tesla'nın başkanı Elon Musk, yeni elektrikli kamyonetin direksiyonunda kendisinin de yer aldığı "üretim adayı" Cybertruck'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı paylaşımda Musk "Az önce Tesla Giga Texas'ta üretim adayı Cybertruck'ı sürdüm!" ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce duyurulan Cybertruck'ın üretime geçmesi uzun zaman aldı ve çok sayıda erteleme aldı ancak bu yılın Nisan ayında Musk nihayet üçüncü çeyrekte bir teslimat etkinliği düzenleneceği sözünü verdi ve eğer sözünü tutarsa bu etkinliğin bugünlerde duyurulması bekleniyor.

Temmuz ayında elektrikli otomobil üreticisi, Tesla'nın Austin'deki Giga Texas tesisinde üretim hattından çıkan ilk Cybertruck'ı gösteren bir fotoğraf da yayınlamıştı.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023

Cybertruck İçin 1 Milyondan Fazla Ön Sipariş Toplandı

Teslimat etkinliği ilk Cybertruck üretimlerinin yeni sahiplerine teslim edilmesini içerecek olsa da Tesla aracın seri üretiminin 2024 yılına kadar başlamayacağını açıkça belirtmişti, bu da birçok müşterinin Cybertruck'larını nihayet almadan önce hâlâ biraz beklemesi gerektiğini gösteriyor.

Daha önceki raporlara göre Tesla, Cybertruck için 1 milyondan fazla ön sipariş aldı ve müşteriler iade edilebilir bir şekilde 100 dolar depozito ödedi.

Cybertruck için fiyatlandırma da henüz belirlenmedi. Eskiden şirketin web sitesinde bir fiyat yer alıyordu ancak açıklanmayan bir nedenle 2021'in sonuna doğru kaldırıldı.

Peki sizin Cybertruck'tan beklentileriniz neler? Sizce tasarımdaki farklılığını satışlarda başarıya dönüştürebilecek mi? Düşünceleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.