Tesla'nın Cybertruck Etkinliği Yaklaşıyor: Üretimler Yolda!

Tesla'nın başkanı Elon Musk, yeni elektrikli kamyonetin direksiyonunda kendisinin de yer aldığı "üretim adayı" Cybertruck'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı paylaşımda Musk "Az önce Tesla Giga Texas'ta üretim adayı Cybertruck'ı sürdüm!" ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce duyurulan Cybertruck'ın üretime geçmesi uzun zaman aldı ve çok sayıda erteleme aldı ancak bu yılın Nisan ayında Musk nihayet üçüncü çeyrekte bir teslimat etkinliği düzenleneceği sözünü verdi ve eğer sözünü tutarsa bu etkinliğin bugünlerde duyurulması bekleniyor.

Temmuz ayında elektrikli otomobil üreticisi, Tesla'nın Austin'deki Giga Texas tesisinde üretim hattından çıkan ilk Cybertruck'ı gösteren bir fotoğraf da yayınlamıştı.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD