Tesla, Cybertruck İçin Kaza Testi Videosu Paylaştı! Ne Kadar Sağlam?

Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan ve sıra dışı tasarımıyla kendisine hayran bırakan Cybertruck için yeni bir video paylaşıldı. Bu videoda araca kaza testi yapılarak ne kadar sağlam olduğu gözlemlendi.

Cybertruck Kaza Testini Geçebildi mi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, resmî YouTube kanalı üzerinden Cybertruck'a uygulanan testleri içeren bir video paylaştı. 3 dakika 24 saniye uzunluğundaki video, NHTSA tarafından yapılan testte 5 yıldızlı güvenlik derecesini nasıl kazandığını gösteriyor.

Tasarımının yanı sıra sağlamlığıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Cybertruck, NHTSA tarafından test edilen tüm pikaplar arasında en düşük genel yaralanma olasılığına ve en düşük devrilme olasılığına sahip.

547 kilometreye kadar menzil sunan araç 15 dakikalık şarj ile 206 kilometreye kadar yol katedebiliyor. 1.134 kg yük ve 4.990 kg çekme kapasitesiyle öne çıkan araç maksimum 209 km/s hıza ulaşabiliyor.

Cybertruck'ın ön kısmında 18,5 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, arka tarafta ise 9,4 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. 0-100 km/s hıza 2,7 saniyede ulaşabilen araçta 2 özel subwoofer ve dağıtılmış amfiler dahil, 15 hoparlör mevcut.

Tesla Cybertruck Özellikleri