Saniyede 508 Trilyon İşlem: Volvo ES90 Teknik Özellikleri!

Volvo'nun bir sonraki elektrikli sedan otomobili markanın orta lüks segmentine hitap edecek olan ES90 modeli olacak. Model adından da anlayabileceğiniz gibi elektrikli bir otomobil olacak olan ES90 için büyük teknolojik gelişmeler beklenmekte. Marka bu konuyla ilgili olarak Nvidia ile bir iş birliği yapmış durumda. Gelen verilere göre saniyede 508 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacak olan Volvo ES90 teknik özellikleri ve diğer detayları haberimizde...

Nvidia Süper Bilgisayarı ile Geliyor! Volvo ES90 Teknik Özellikleri

Aracın yakın zamanda piyasaya sürülen EX90 SUV ile bazı benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Örneğin, her iki otomobilin de SPA2 platformunda dayandığı tahmin ediliyor.

ES90’ın boyutlarına ilişkin tahminlere baktığımızda ise 4,99 metre uzunluk, 1,94 metre genişlik ve 1,54 metre yükseklik gibi bir beklenti mevcut.

Aracın batarya kapasitesinin 111kWh civarında olacağı konuşuluyor. Beygir kapasitesinin ise 279-517 bg aralığında olması muhtemel gibi gözüküyor.

SUV otomobil ile kıyaslandığında daha yüksek bir menzil sunması beklenen araç için 600 km civarında bir menzil uzaklığı olacağından söz ediliyor.

Gelişmiş versiyonunda araç, çift motorlu bir yapı ile bizi karşılıyor olacak.

Nvidia süper bilgisayarı ile piyasa çıkacak olan Volvo ES90 teknik özellikleriyle alakalı resmi bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak otomobilin çift elektrikl motoruna sahip olacağı ve ortalama olarak 400 beygir güç civarında olması bekleniyor. Bunun dışında aslında otomobille alakalı en önemli konu Nvidia iş birliği ile üretilecek olması. Yeni ES90 çift Nvidia Drive AGX Orin yapılandırmasıyla gelecek ve bu sayede çekirdek işlem kapasitesi bakımından Volvo'nun en güçlü otomobili unvanının sahibi olacak.

Yeni ES90 Nvidia'nın SoC tasarımı sayesinde saniyede 508 trilyon işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu donanım araçta yer alan AI tabanı, son teknoloji aktif güvenlik sistemleri, verimli güç ve pil kullanımı gibi pek çok konuda aracın kolayca işlem yapmasını sağlayacak. Burada önemli olan nokta artık otomobillerin sadece motora değil bir de bilgisayara sahip olmaları gerektiği.

Zira otonom sürüş gibi ütopik teknolojilerin hayata geçebilmesi için aynı anda milyonlarca parametreyi tarayıp, yorumlayıp bu senaryolara cevap verecek kapasitede bilgisayarlara ihtiyaç duyulması. Bu anlamda Volvo'nun Nvidia ile yaptığı iş birliği büyük önem arz etmekte. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...