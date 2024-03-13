Bir Cybertruck Sahibi Tesla Tarafından Banlandı: Peki Ama Neden?

Dikkat çeken fütüristik tasarımıyla ön plana çıkan Tesla Cybertruck, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Türkiye'de satışa çıkmayacağını bildiğimiz otomobilin bugüne kadar çıktığı testlerden başarıyla geçmesi de değerini oldukça artırıyor.

En düşük fiyatı 60 bin 990 dolar olan Cybertruck tanıtıldığında, aracın alındığında ilk senesinde satılmasının yasak sayılması da gündeme oturmuştu. Yeni gelen bilgilere göre de bir araç sahibi satış sözleşmesindeki bu maddeyi çiğnedi.

Aracını Satmaya Çalışan Sürücü Ceza Alacak mı?

Cybertruck satış sözleşmesinde yer alan madde şu şekilde: "Aracınızı teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz."

Bu detayı belki de gözden kaçırmış olan araç sahibi aracını satmaya çalıştığı için Tesla tarafından banlandı. Aracın ilk yıl içinde satılmaya çalışılması durumunda kişilerden 50 bin dolarlık bir tazminat talep edebileceği de sözleşme maddesinin dikkat çeken bir noktasıydı.

Aynı zamanda sözleşmede bu teşebbüsün tespit edilmesi durumunda Tesla, ilerleyen dönemlerde yeni bir araç satışının da yasaklanacağını belirtmişti. ABD'de yaşanan bu olay da bu maddelerin varlığını tekrar gündeme getirdi.

Bir sürücünün Cybertruck aracını satışa çıkardığının tespit edilmesiyle şirket araç sahibinin diğer araç revizyonlarını iptal etti ve bir daha şirketten bir araç satın almaması için banlandı.