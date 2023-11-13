Cybertruck'ın İlk Sahipleri Araçlarını Satmaya Kalkarsa Ceza Ödeyecek!

Tesla'nın yeni Cybertruck'ının ilk alıcıları, satın aldıkları ilk yıl içinde aracını satmaya çalışırlarsa otomobil üreticisine 50.000 dolar ceza ödemek zorunda kalacak.

Uzun zamandır beklenen Cybertruck bu ayın sonunda düzenlenecek özel bir etkinlikle ilk müşterilerine teslim edilecek ancak aracın 2025 yılına kadar seri üretime girmesi beklenmiyor.

Bazı alıcıların Cybertruck'ın nadirliğinden faydalanmak isteyebileceğinin farkında olan Tesla, aracın satıcılarının geçerli bir nedene ve otomobil üreticisinin yazılı iznine ihtiyaç duyacağını aksi takdirde dava açılacağını söylüyor.

Tesla, Seri Üretime Geçene Kadar Araçların Satılmasına İzin Vermeyecek

Tesla'nın Motorlu Araç Sipariş Sözleşmesi'ne yakın zamanda eklenen "Cybertruck" bölümü şöyle diyor:

"Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde satmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Otomobil üreticisinin izni olmadan satılması hâlinde Tesla, aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebilir veya sizden 50.000 dolar tutarında veya satış veya devir için alınan değerden hangisi daha büyükse tasfiye edilmiş tazminat talep edebilir."

Bu karar doğrultusunda Cybertruck sahipleri, belirlenen süreç boyunca yalnızca geçerli nedeni varsa Tesla'nın belirleyeceği ücret kapsamında araçlarının satışını gerçekleştirebilecekler.

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