Tesla’dan Cybertruck Hakkında Şok Karar: Teslimatlar Neden Duraklatıldı?

Carbuzz 'un haberine göre Tesla, Cybertruck teslimatlarını durdurdu ve sahiplerine "aracınızın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme oldu” açıklaması yaptı.

Cybertruck Sahipleri Kulübü'ndeki bir alıcı, Tesla'nın gaz pedalındaki bir sorun nedeniyle kendisine “gecikme ve geri çağırma” mesajı geldiğini belirtti.

Alıcılar Başka Hangi Şikayetlerde Bulundu?

Bir araç sahibi ise, potansiyel sorunun ne olabileceğini gösteren bir TikTok yayınladı. Ancak Tesla, gecikmenin veya geri çağırmanın kesin nedenini tam olarak doğrulamadı.

Çok sayıda gecikmenin ardından geçen yılın sonlarında üretime giren araç, alıcılardan başka şikayetlere de maruz kaldı. Bunlar arasında görünürlük eksikliği, offroad zorlukları, CCS adaptörü sorunu, beklenenden daha düşük mesafe gitmesi ve renk solması gibi birçok şikayet yer alıyor.

Tesla, teslimatların 20 Nisan'da yeniden başlayacağını söyledi. Ancak bu durumun daha sonraki teslimatları da geciktirebileceği belirtildi.