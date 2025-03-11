4 Cybertruck Cayır Cayır Yandı: Piller Gerçekten Güvenli mi?

Elektrikli otomobillerin güvenilirlikleri her gün tartışılmaya devam ederken bu kez haber Seattle'dan geldi. 4 adet Cybertruck'ın cayır cayır yandığı bölgede korkulu anlar yaşandı. Yangının araçların pillerinden mi yoksa daha farklı bir durumdan dolayı mı çıktığı ise henüz bilinmiyor. Ancak pil sorunlarından ziyade daha kuvvetli bir ihtimal üzerinde duruluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Terör Saldırısı mı Pil Sorunları mı? 4 Cybertruck Cayır Cayır Yandı!

Elektrikli otomobil yangınları aslında çok da uzak olmadığımız bir konu. Zira henüz emeklemeden yürüme aşamasına geçiş evresinde olan bir teknolojide bazı sorunların çıkması oldukça doğal. Bunun yanında tabi bazı siyasi aktörlerin de işin içerisinde olması aslında marka ve markanın sorunlarıyla birlikte imajının da değişmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan Cybertruck yangını da aslında tam olarak buna benzer sebepler ile farklı yorumlandı.

Bağımsız bir gazeteci olan Jonathan Choe tarafından kendi YouTube kanalından paylaşılan videoda Seattle'da çıkan ve 4 Tesla Cybertruck'ın yanarak kül olduğu olayı birinci gözden görme imkanı buluyoruz. Seattle'da yer alan Tesla deposunda çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirirken 4 Cybertruck haricinde diğer otomobillerin de zarar görmediğini bildirelim.

Olayla ilgili henüz net bir açıklama yok. Ancak bu konuda gelen farklı yorumlar var. İlk olarak Cybertruck pillerinden kaynaklı sorunlar yaşanabileceği yönünde. Zira elektrikli otomobillerin sahip oldukları piller oldukça büyük ve yangın potansiyeli taşımakta. Bu sebeple pillerden birinin yanması ihtimaline kuvvetle muhtemel gözüyle bakılmakta. ikinci husus ise bir terör-provakatör saldırı olduğu yönünde.

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse Elon Musk geçtiğimiz günlerde gösterdiği tutum ve davranışlara ek olarak yaptığı açıklamalarla Donald Trump'a olan sevgi ve desteğini açıkca bildirdi. Bu durum muhalif kesimin hoşuna gitmediği gibi çeşitli provakatör saldırıların da önünü açtı. Pek çok muhalif Tesla otomobillere ve bayilerine saldırdı. Yaşanan yangının da bu sebepten çıkmış olabileceği düşünülüyor.