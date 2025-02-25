Tesla'ya Saldırılar Devam Ediyor: Kullanıcılar Tedirgin!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla artan satış rakamlarıyla birlikte en çok sevilen elektrikli otomobil markalarından biri haline geldi. Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk ise yaptığı açıklamalar ve şirket politikaları ile her döneme damgasını vuran bir isim oldu. Ancak son dönemlerde yaptığı açıklamalarla birlikte Musk'a yönelik tepkiler arttı ve Amerika'da fiziki saldırılar başladı. İşte Tesla'ya yönelik yapılan saldırılar ve konuyla ilgili detaylar...

Tesla'ya Fiziki Saldırılar Artıyor: Kullanıcılar Tedirgin!

Geçtiğimiz aylarda tekrar başkan seçilen Donald Trump, başkanlığa geçiş seramonisine Elon Musk'ı da davet etti. Davet esnasında sahneye çıkan Musk, Nazi selamına benzer bir selam ile Trump ve halkı selamladı. Bu selamlama ile birlikte Trump'a destek verdiğini açıkça bildiren Musk'a karşı tepkiler büyüdü. Amerika'da yönetime muhalif olan kesim Tesla mağazaları, otomobiller kısacası Tesla ile alakalı olan her şeye fiziki saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda bir Tesla mağazasının kundaklanması ve yağmalanmasının ardından son günlerde sokaktaki Tesla otomobillere karşı saldırılarda başladı. Muhalif kesimler otomobillerin üzerine çeşitli yazılar, semboller vb. pek çok çizim yaparak otomobillere zarar verdi. Reddit'te paylaşılan görsellerde bir Tesla Cybertruck üzerine gamalı haç sembollerinin çizildiği ve hakaret içerikli yazıların yazıldığı görüldü.

Bunun yanında Tesla'nın şarj istasyonları önüne çeşitli pankartlar asıldığı, supercharge üniteleri üzerine çeşitli sloganların yazıldığı görüldü. Konuyla ilgili olarak Amerikalı Tesla kullanıcıları tedirgin olduklarını bildiriyor. Avrupa da ise konu biraz daha mizahi yöne çekilmiş durumda. Bazı Tesla sahipleri otomobilleri üzerine "Musk delirmeden önce aldım" gibi ibareler içeren stickerlar yapıştırıyor.

FBI Amerika'da yaşanan kundaklama ve otomobillere zarar verme olayları hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmış durumda. Konuyla ilgili olarak forumlarda yapılan yorumlara baktığımızdaysa "bir dönem sadece fosil yakıtları satan kurumlar tarafından nefret edilen marka artık bir siyasi malzeme haline geldi" benzerinde ifadelere rastlıyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...