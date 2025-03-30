Türkiye'de Çok Satar: Duster'ın Büyüğü Dacia Bigster Satışa Sunuldu!

Dacia, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek adına stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda SUV kategorisindeki neredeyse en büyük modeli Bigster'ı satışa sunacak. Konuyla ilgili gelen bilgilere bakıldığında marka Avrupa pazarındaki T-Roc sevdasına rakip olmayı amaçlıyor diyebiliriz. Peki Dacia Bigster teknik özellikleri ve detayları neler? İşte detaylar...

Dacia Bigster Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Dacia uzun bir süredir Avrupa'da "Sandero" modeli ile satış birinciliğini koruyor. Avrupa'nın en çok satılan otomobili olarak bilinen Sandero markaya ciddi anlamda büyük bir prestij ve mali kazanç getirdi. Bu kapsamda Sandero'nun yanına bir de büyük bir SUV modeli getirmeye karar verildi. Bigster adı verilen model özellikle geniş ailelere ve büyük araç kullanmayı seven tüketicilere hitap edecek.

Klasik Dacia tasarım diline sahip olan model aslında Duster modelinin büyütülmüş hali diyebiliriz. Otomobil yarı hibrit 140 beygir, yarı hibrit 130 beygir 4x4 ve tam hibrit 155 beygir versiyonları ile satın alınabilecek. 3 farklı ünite ile satışa sunulan modelin Türkiye'deki gibi 1.0 veya LPG'li üniteler ile satışa sunulmadığı, güç anlamında tüketiciyi üzmeyecek performans odaklı üniteler ile satılacağını söyleyebiliriz.

Otomobil Mayıs ayı itibariyle Avrupa pazarında satışa sunulacak. Fiyatı ise oldukça dikkat çekici. Zira Dacia "uygun fiyatlı" otomobiller ilkesinden burada da ödün vermemiş ve 24 bin 990 euroluk bir satış fiyatı belirlemiş durumda. Bu fiyat oldukça uygun zira en çok satılan SUV modellerinden biri olan T-Roc'un Almanya'daki satış fiyatı 27 bin euro iken Nissan Qashqai modeli ise 34 bin euro fiyat etiketine sahip.

Dacia Bigster modeli Türkiye'de de büyük bir müşteri potansiyeli yakalayabilir. Ancak gelen bilgilere göre otomobil ilk etapta Türkiye pazarına giriş yapmayacak daha sonrasında ise ne olacağı belirsiz. Yani otomobilin Türkiye'de satışa çıkma ihtimali de yok değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...