Sıfır Araç Alacaklar Dikkat: UTTS'de Yeni Düzenleme!

UTTS yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında pek çok ticari ve bireysel araç sahibine yeni bir zorunluluk getirildi. Buna göre araçlarına UTTS sistemi taktırmayan kullanıcılar otomobillerini kullanmaya devam edemeyecekti. Ancak yeni çıkan karara göre UTTS sisteminden 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sıfır otomobil alacak bireysel kullanıcılar muaf kalacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bireysel Sıfır Araç Sahipleri Artık UTTS Kapsamı Dışında!

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren satılacak olan sıfır otomobiller UTTS sistemi dışında kalacak. Alınan karara göre 1 Temmuz itibariyle satılmış olan sıfır otomobillere TTB yani Taşı Tanıma Birimi takılmasına gerek olmayacak. Bununla birlikte UTTS sistemi kapsamında da önemli bir değişiklik yapılmış olacak. Zira ilk çıkış noktasında vergi mükellefleri yanında şahsi araç sahiplerini de kapsayan uygulama bu kararla birlikte sadece vergi mükelleflerini ilgilendirir hale gelecek.

Akaryakıtta vergi kaçakçılığını önlemek için uygulamaya konulan sistem sayesinde vergi mükellefi kişilerin (ticari işletmelere ve bireylere tahsisli otomobiller) şahsi otomobillerine veya farklı kişilere şirket üzerinden vergi indirimli akaryakıt alması önleniyor. Bunun yanında kara para aklama vb. durumlarında önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak burada bir mağduriyet yaşandı zira 1 Temmuz 2025 tarihinden önce ve uygulamanın başlama tarihinden sonraki süreçte sıfır otomobil satın alan "bireysel" kullanıcılar da kapsam dahiline girmiş oldu ve sistemleri araçlarına entegre ettiler. Bu da bahsi geçen kişiler için ek bir maliyet ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili olarak son bilgiler ise araç sahiplerinin benzin veya motorin dışındaki akaryakıt türleri için Taşıt Tanıma Birimi TTB'lerinin takılma süresi 31 Aralık'a kadar uzatılırken, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya iş amaçlı ticarethane üzerine alınan araçlar için UTTS'nin aktif olarak kullanılmaya başlama süresi 1 Mayıs'a uzatıldı.

Bu kapsamda söz konusu ticari araçlara en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar TTB sisteminin takılmış olması gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...