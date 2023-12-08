Dacia Duster Değişime Gidiyor: Yeni Adı Belli Oldu!

Renault, Türkiye pazarında lider konuma yükselme ve ülkemizi Avrupa dışındaki diğer bölgelere yönelik bir ihracat üssü haline getirme hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya kararlı.

Bu stratejik hedefler kapsamında, Türkiye'nin en popüler SUV modellerinden biri olan Dacia Duster'ın artık Renault markası altında yol alacağı duyuruldu. Bu değişiklik, Renault'nun Türkiye'deki varlığını güçlendirme ve küresel pazarda daha etkin bir rol oynama kararlılığını vurguluyor.

Yeniden markalandırma süreciyle birlikte Renault, Türkiye'deki otomotiv sektöründeki liderliğini pekiştirerek ülkeyi uluslararası arenada daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Marka Değişimi: Dacia Duster'dan Renault Ailesine Geçiş

Renault, Uluslararası 2027 Oyun Planı'nın Latin Amerika lansmanının ardından şimdi de Türkiye'deki yeni stratejilerini paylaştı. Renault ve OYAK iş birliğiyle 7,5 milyonun üzerinde otomobil üreten ve Türkiye'deki her 7 otomobilden birine Renault logosunu taşıyan marka, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve ürün yelpazesini genişletmek amacıyla önemli adımlar atmaya kararlı.

Bu kapsamda, Dacia Duster'ın 2024'ün ikinci yarısından itibaren Renault Duster olarak satışa sunulacağı duyuruldu. Bu stratejik karar, markanın Türkiye'deki konumunu güçlendirme hedefini destekleyerek pazarda daha etkin bir rol oynamayı amaçlıyor. Özellikle Bursa'daki OYAK fabrikasına yapılacak devasa yatırım, Renault'un Türkiye'ye olan güvenini ve uzun vadeli taahhütlerini vurguluyor.

Bursa OYAK Renault Fabrikası'na Devasa Yatırım

Bu stratejik yatırım, üretim kapasitesini artırarak Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemini bir kez daha altını çiziyor. Ayrıca, Renault Duster'ın hibrit motor seçeneği sunacak olması, markanın sürdürülebilir mobiliteye olan odaklanışını gösteriyor.

Renault Türkiye CEO’su Jan Ptacek, 2027’den önce Bursa Oyak Renault Fabrikası’nda 4 yeni Renault modelini üreteceklerini açıkladı. Bu yeni modeller arasında, Renault Duster'ın yanı sıra 3 adet SUV da bulunacak.

Ptacek, Türkiye’de yerel üretimin pazar liderliğinin anahtarı olduğunu vurgulayarak, yeni ürünlerle liderliklerini daha da pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak ve müşteri taleplerini karşılamak için B ve C SUV segmentlerine odaklanmayı hedeflediklerini ifade etti. Renault Duster'ın artık Renault markası altında satılacak olması da bu stratejinin bir parçasını oluşturuyor.