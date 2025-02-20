Ünlü Otomobil Markası Elektrikli Araç Pazarına Giriş Yapıyor!

Renault bünyesindeki ünlü otomobil markası Dacia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ülkemizde hem uygun fiyatlı araçlarıyla beğeni toplayan markanın yakında yeni bir elektrikli araçla karşımıza çıkacağı söyleniyor.

İddialara göre şirket, markanın genel kimliğine uygun bütçe dostu bir elektrikli araç modeli geliştirmeye başladı. Yeni otomobilin ilk etapta Avrupa'nın başlıca bölgeleri ve Türkiye'de satışa sunulacağı belirtiliyor.

Dacia'dan Renault Twingo'ya Benzer Elektrikli Araç Geliyor

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dacia'nın yeni elektriklisi bünyesi altında üretim gerçekleştirdiği Renault'un Twingo modelinden esinlenerek geliştiriliyor. Sevilen Spring modelinin yerine geçecek otomobilin bu doğrultuda daha çok gençlere hitap edecen mini bir SUV tasarımına sahip olması bekleniyor.

Bununla birlikte Dacia'nın yalnızca tasarım tarafında değil donanım kısmında da Renault'dan yardım alacağı bildiriliyor. Aktarılanlara göre yeni elektrikli araç Reanult'un batarya ve elektrikli motor mimarisiyle üretilecek.

Dacia daha önce yaptığı açıklamada yeni elektrikli otomobili için yüksek performanstan ziyade bütçe dostu fiyat konusuna odaklanacağını belirtti. Bu bağlamda aracın başlangıç seviyesindeki özelliklere ev sahipliği yapacağı ve daha çok şehir içi seyahate uygun bir yapıda olması tahmin ediliyor.

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