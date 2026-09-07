Ultrand, İki Araçla Türkiye'ye Geldi! Biri 870 Bin TL

Ultrand, Türkiye pazarına iki farklı araçla giriş yaptı. Markanın Türkiye'deki ilk modelleri X5 ve T08 oldu. Teknik özelliklere göre değerlendirecek olursak İki araç da birbirinden oldukça farklı. X5, şehir içi taşıma işleri için uygun model olarak konumlanırken T08 ise daha yüksek çekme kapasitesi ve 4x4 sistemiyle farklı kullanım alanlarına uygun model hâline geliyor.

Ultrand T08'in Özellikleri Neler?

Motor: 2,3 litrelik turbo dizel

2,3 litrelik turbo dizel Motor hacmi: 2.298 cc

2.298 cc Güç: 160 beygir

160 beygir Tork: 420 Nm

420 Nm Şanzıman: ZF 8 ileri otomatik

ZF 8 ileri otomatik Çekiş: 4x2 / 4x4

4x2 / 4x4 Taşıma kapasitesi: 1.100 kg

1.100 kg Çekme kapasitesi: 3.000 kg

3.000 kg Yakıt tüketimi: 9,8 lt / 100 km WLTP

9,8 lt / 100 km WLTP Yakıt deposu: 80 lt

80 lt Kasa ölçüleri: 1.810 x 1.620 x 515 mm

1.810 x 1.620 x 515 mm Koltuk kapasitesi: 5 kişi

5 kişi Yerden yükseklik: 220 mm

220 mm Lastik: 265/60 R18 All Terrain

265/60 R18 All Terrain Sürüş modları: 7 farklı mod

Ultrand T08 Kaç Beygir?

2.298 cc hacimli ve turbo beslemeli dizel motorla birlikte gelen Ultrand T08'in güç bakımından X5 ile arasında ciddi fark var. Araç 160 beygir gücü ve 420 Nm tork üretiyor. Bilindiği üzere yük taşıma ya da römork çekmek için yüksek tork olmasına dikkat etmek gerekiyor. T08'in bu yüksek tork değeri ise onu X5'e kıyasla daha kullanışlı hâle getiriyor.

Ultrand T08 4x4 mü?

Bu tamamen sürücüye kalmış bir durum. Öyle ki araç hem 4x2 hem 4x4 seçenekleriyle geliyor. Diğer yandan araçta yedi farklı sürüş modu mevcut. Bunların arasında ECO (ekonomi odaklı sürüş, daha az yakıt harcamaya yardımcı oluyor), spor, kar, kum, çamur, kaya ve arazi bulunuyor.

Ultrand T08 Kaç Kilo Yük Taşıyabiliyor?

T08'in taşıma kapasitesi 1.100 kg olarak belirlendi. Bu değer, X5'in 1.200 kg'lık kapasitesinden biraz daha düşük kalıyor. Tabii, bu aracın amacının sadece kasada mümkün olduğunca fazla yük taşımak olmadığını belirtmek gerek. Çift kabin, 4x4 sistem, daha güçlü motor ve yüksek çekme kapasitesi ile farklı kullanım senaryoları için uygun hâle getiriyor.

Ultrand X5'in Özellikleri Neler?

Motor: 1,3 litrelik benzinli

1,3 litrelik benzinli Motor hacmi: 1.298 cc

1.298 cc Güç: 85 HP

85 HP Tork: 113 Nm

113 Nm Şanzıman: 5 ileri manuel

5 ileri manuel Çekiş: 4x2, arkadan itiş

4x2, arkadan itiş Taşıma kapasitesi: 1.200 kg

1.200 kg Kasa ölçüleri: 2.850 x 1.570 x 360 mm

2.850 x 1.570 x 360 mm Yük hacmi: 5 metreküp

5 metreküp Yakıt deposu: 50 lt

50 lt Maksimum hız: 105 km/sa

105 km/sa Koltuk kapasitesi: 2 kişi

2 kişi Dingil mesafesi: 3.080 mm

3.080 mm Dönüş çapı: 12 metrenin altında

Ultrand X5 Kaç Beygir Güç Sunuyor?

Ultrand X5, 1.298 cc hacimli benzinli motorla geliyor. Bu motor, 85 beygir gücü ve 113 Nm tork üretiyor. Bu değerler de gösteriyor ki performans odaklı bir araç değil. Daha çok yük taşımaya odaklanıyor. Kısa mesafeli kullanımda yeterli olması muhtemel. Fakat sık sık tam kapasiteyle kullanılacaksa motorun sınırları hissedilecektir.

Ultrand X5 Kaç Kilo Yük Taşıyabiliyor?

X5'in taşıma kapasitesi 1.200 kg olarak belirtildi. Boş ağırlığı 1.175 kg, azami yüklü ağırlığı ise 2.800 kg. Bu kapasite, X5'i öne çıkaran temel unsurlardan biri. Motoru çok güçlü değil ama taşıyabildiği yük oldukça yüksek. Şehir içinde malzeme taşıma için ideal. Küçük işletmeler de günlük taşıma işleri için kullanabilir.

Ultrand X5'in Kasası Ne Kadar Büyük?

X5'in kasası 2.850 mm uzunluğa ve 1.570 mm genişliğe sahip. Kasa iki yandan ve arkadan açılabilen kapaklar içeriyor. Üç taraftan açılabilir olması, çeşitli boyutlardaki yüklerin indirilmesini kolaylaştırabilir. Bu arada benzinle çalışan bu aracın 50 litre yakıt deposu mevcut. Aracın toplam uzunluğu 4870 mm, genişliği 1710 mm. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3080 mm mesafe bulunuyor.

Ultrand T08 ve X5'in Fiyatı Ne Kadar?

Ultrand T08'in 4x2 versiyonu için 1 milyon 990 bin TL, 4x4 versiyonu içinse 3 milyon 250 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Ultrand X5 ise sadece tek kabin seçeneği ile geliyor. T08'e göre çok daha uygun bir seviyede: 870 bin TL.

Editörün Yorumu

Ultrand T08 ile X5'in çok farklı kitlelere hitap ettiğini düşünüyorum. X5, daha çok şehir içinde çalışan küçük işletmelere odaklanan bir modelken T08 ise yük taşımanın yanı sıra römork çekme, arazi sürüşü ve benzeri konularda araca ihtiyacı olanlara hitap ediyor.

T08, teknik özellik bakımından daha önde. 420 Nm tork, 8 ileri otomatik şanzıman, 4x4 sistem ve 3.000 kg çekme kapasitesi ile oldukça dikkat çekici. 5 kişilik çift kabin yapısı da aracın kullanım alanını daha da genişletiyor. X5'e baktığımızda ise 85 beygir ve 113 Nm tork değerlerini görüyoruz ki bu, performans açısından beklentileri düşük tutmanız gerektiği anlamına geliyor. Tabii, 1.200 kg taşıma kapasitesi ile diğer modele göre biraz daha avantajlı olduğunu da belirtmeliyim.