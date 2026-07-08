Yerli Üretim Dacia Striker Sahneye Çıktı: İşte Tüm Özellikleri!

2023 yılında OYAK ve Renault Grubu'nun iş birliği ile Türkiye'ye 400 milyon euroluk yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Bu yatırım ile şirket 3 tanesi SUV olmak üzere toplamda 4 yeni modelin OYAK fabrikasında üretilmesi planlanıyordu. Yapılan planlama doğrultusunda Renault Duster, Clio ve Boreal'in ardından ülkemizde üretilecek dördüncü model Dacia Striker oldu.

Dacia Striker'ın Boyutları Ne Kadar?

Dacia'nın yeni modeli Striker, bir station-wagon'un kullanışlılığını ve SUV modellerin yerden yüksek yapısını bir arada sunmak için tasarlanmış. Bu anlamda Striker'a Dacia Jogger'ın halefi olarak bakalabiliriz. Romanya merkezli şirket, popülerliği her geçen gün artan SUV modeller ile kullanışlılığı tartışılmaz station-wagonları bir araya getirerek önemli satış rakamlarına ulaşma hedefinde.

4,62 metre uzunluğa sahip olan araç bu anlamda segmentinin sınırlarını zorluyor. 4x4 versiyonunun yerden yüksekliği 20 cm olarak açıklanan aracın önden çekişli versiyonunda ise bu değer 19 cm oluyor. Bu konuda C SUV segmentinin standartlarını yakalayan model, 1,53 metrelik yüksekliği ile station-wagon genlerini ortaya koyuyor. Yeni model bu sayede 0,29 cd'lik sürtünme katsayısı ile C SUV segmenlerin önüne geçiyor.

Dacia Striker'ın Tasarımı Nasıl?

Dacia Striker, markanın yeni sade ama şık tasarım felsefesini koruyor. Ön bölümde yer alan ince farlar, aynı genişlikteki ön ızgara ile tamamlanıyor. Bu modelde diğer Dacia logolu araçlardan farklı olarak aracın farlarının iki uçta aşağı doğru sarkarak T şeklindeki LED grafiği tamamlanıyor. Dacia bu ışık imzasını ilerleyen dönemde yeni modellerinde de kullanacak.

Yan bölüme geçtiğimizde yükseltilmiş bir station-wagon silüeti bizleri karşılıyor. Belirgin omuz çizigisi ve çamurlukları ile güçlü bir görünüm ortaya koyan Striker'da 17 inç jantlar yer alıyor. Yenilenen modeli opsiyonel olarak 18 ve 19 inçlik jantlar ile tercih etmek de mümkün. Aracın arkaya doğru eğimi artan tavan çizgisi de station-wagon karakterini ortaya koyuyor.

Arka bölümdede Dacia'nın yeni tasarım felsefesi ile karşılaşıyoruz. T formlu stop lambalarını bu bölümde de yine kendisini gösteriyor. Aracın LED stop lambaları siyah bir şerit ile birbirine bağlanıyor. Bu şerit üzerinde kabartmalı DACIA yazısı dikkat çekiyor. Arka tampon üzerindeki plastik koruyucular ise aracın SUV karakterini yansıtıyor.

Dacia Striker'ın İç Mekanı Nasıl?

Yeni Striker iç mekanda diğer Dacia modellerinden hatırladığımız bir görüntü sunuyor. 10,1 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ekranına inçlik dijital gösterge ekranı eşlik ediyor. Donanım seviyesine bağlı olarak Media Display ve Media Nav Live olarak isimlendirilen bilgi-eğlence sistemi gerçek zamanlı trafik bilgilerini içeren navigasyon, sekiz yıllık harita güncellemesi ve altı koparlörlü Arkamys 3D ses sistemi ile beraber geliyor.

Kokpitte en dikkat çekici detay ise ön konsolda baştan başa uzanan Starkle adı verilen kumaş kaplama oluyor. Bu renkli kumaş aracın iç mekanına hareket kazandırmış. Şirket ayrıca yeni dokunmatik ekrana rağmen fiziksel tuşlardan da vazgeçmemiş. Dacia Striker bu sayede iç mekanda daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Dacia, yeni modelinde kullanışlılığı artırmak adına farklı detaylara da yer veriyor. Yaklaşık 6 litrelik saklama alanı sunulan iç mekanda 9 adet YouClip bağlantı noktası yer alıyor. Romanya merkezli üretici bu kanca noktaları ile iç mekan kullanımında esneklik sağlandığını ifade ediyor. Şirket ayrıca bir buz kazıyıcı ekleyerek Skoda'ya da göz kırpmış.

Dacia Striker Ne Kadar Güvenli?

Dacia, 7 Temmuz 2026 itibarıyla yasalaşan en güncel Avrupa güvenlik standardı olan GSR2'yi karşılıyor. Yeni model tüm donanım seviyelerinde araç, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Otomatik Acil Durum Freni, Trafik İşareti Tanıma ve Hız Uyarısı, Arka Park Yardımı, Acil Durum Fren Sinyali, Şerit Değiştirme Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Gelişmiş Sürücü Dikkat İzleme Sistemi ve Acil Durum Çağrısı (e-Call) sistemlerini sunuyor.

Striker ayrıca standart olarak Adaptif Hız Sabitleme ve Kontrol Sistemi’ni de içerisinde barındırıyor. Yeni modelde isteğe bağlı olarak sunulan ADAS paketinde ise Kör Nokta İzleme, Geri Gidişte Otomatik Acil Durum Freni, Yolcu Çıkış Uyarısı, Kavşaklarda Otomatik Acil Durum Freni, Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve çoklu görüş kamerası gibi özellikler mevcut.

Dacia Striker Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

Dacia, yeni Striker modelini üç farklı motor seçeneği ile sunacak. Giriş seviyesinde Mild Hybrid-G 140 motoru yer alacak. 1,2 litrelik üç silindirli 48V hafif hibrit motor LPG desteği ile birlikte sunuluyor. Hafif hibrit güç ünitesinin 0,8 kWh'lik bataryası rejeneratif fren ile şarj edilebiliyor. Bu model gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla yere aktarıyor.

Hafif hibrit versiyonun yanı sıra yeni Dacia Striker, 1,8 litrelik motora sahip Hybrid 155 versiyonuyla da satın alınabilecek. Bu sistemde 109 beygir güç üreten 1,8 litrelik atmosferik motora iki elektromotor eşlik ediyor. Elektrikli motorlarından birisi 49 beygir güç üretirken diğeri ise yüksek voltajlı bir marş jeneratörü olarak görev yapacak.

Toplamda 155 beygir güç sunan sistemde 1,5 kWh'lik bir batarya yer alıyor. Dacia hibrit sisteminde içten yanmalı motor için 4 vitesli, elektrikli motoru için ise 2 vitesli farklı bir şanzıman kullanmayı tercih etmiş. Şehir içi kullanımda yüzde 80'e kadar elektrikli kullanıma olanak sağlayan hibrit sistem, aracı her zaman elektrikli motorlarla hareket ettiriyor.

4x4 Dacia Striker Hangi Özelliklere Sahip?

Model gamının tepesinde dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Hybrid 150 versiyonu bulunuyor. Ön aksta 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1,2 litrelik 48V hafif hibrit motora yer veren Dacia, arka aks üzerinde ise 31 beygir güç ve 87 Nm torka sahip elektrikli motora yer veriyor. Bu model, yol şartlarına göre Otomatik, Eko, Kar, Çamur/Kum ve Arazi modlarını sunuyor.

Bu sistem arazi sürüşleri sırasında birinci viteste arka aksa yüksek oranda tork göndererek yüksek bir çekiş gücü sağlıyor. Ayrıca gerekmediği durumlarda ise arka aks devreden tamamen çıkarılabiliyor ve araç sadece önden çekişli olarak kullanılabiliyor. Arka akstaki elektrikli motor gerektiğinde ise 140 km/s olan hızlarda otomatik olarak devreye girebiliyor.

Editörün Yorumu

Station-wagon ve SUV modellerin özelliklerini harmanlayan Dacia Striker önemli bir potansiyele sahip. SUV modellerin sunduğu yerden yüksek yapıyı ve arazi kabiliyetini sunan araç ayrıca daha düşük sürtünme katsayısı ve geniş bagaj hacmi ile SUV modellerin önüne geçiyor. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında Dacia Striker özellikle geniş aileler ve kamp yapmayı seven kullanıcılar için güzel bir tercih olabilir.

Ayrıca yüzde 40'lık yerlilik standardını da karşılayan model Türkiye'de ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek. Yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmi ile yeni model ülkemizde de