Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Resmen Geliyor: Tanıtım Tarihi Açıklandı!
Samsung kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım videosuyla Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihini duyurdu. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 22 Temmuz'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.
- Marka bu lansmanda Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak.
- Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 de temmuz ayında tanıtılmıştı.
Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefonları için beklenen haber sonunda geldi. Güney Koreli marka kısa bir süre önce paylaştığı videoyla yeni modellerin tanıtım tarihini duyurdu. Peki, Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 22 Temmuz'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Marka bu lansmanda Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak.
Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçtiğimiz yılın temmuz ayında duyurulmuştu. Yani marka bu yıl da geleneği bozmayarak en yeni katlanabilir telefonlarının temmuz ayında piyasaya sürecek diyebiliriz.
Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung an itibarıyla Galaxy Z Fold 7'yi internet sitesinde 131.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra daha güçlü özelliklere sahip olacağından 134.999 TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Geniş ekranlı Z Fold 8 ise 120.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir.
Galaxy Z Flip 7 ise yine markanın sitesinde 94.499 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda Galaxy Z Flip 8'in 99.999 TL'den satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.
Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?
- Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Kapak Ekranı Boyutu: 5,5 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+
- Kapak Ekranı Çözünürlüğü: QHD+
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: Süper Hızlı Şarj 2.0 / Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
- Ağırlık: 201 gram
- Katlanmış Kalınlık: 9,7 mm
- Açık Kalınlık: 4,5 mm
- Arka Kamera: 50 MP Ultra Geniş + 50 MP Geniş
- Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç
- Renk Seçenekleri: Siyah, Kırmızı, Mavi
Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?
- İç Ekran: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük
- Dış/Kapak Ekran: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB (1 TB model için)
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 12 MP
- Ön Kamera (Kapak): 10 MP, F2.2
- Ön Kamera (İç): 10 MP, F2.2
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz
Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı
- İşlemci: Exynos 2600
- Batarya: 4.300 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5
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Editörün Yorumu
Daha önce ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihinin temmuz ayında yapılacağı yönündeydi. Samsung'un son açıklamasıyla birlikte bu iddiaların doğrulandığını söyleyebilirim. Yani yeni modeller 22 Temmuz'da kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebilirim.