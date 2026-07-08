Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Resmen Geliyor: Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefonları için beklenen haber sonunda geldi. Güney Koreli marka kısa bir süre önce paylaştığı videoyla yeni modellerin tanıtım tarihini duyurdu. Peki, Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla 22 Temmuz'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Marka bu lansmanda Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunacak.

Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçtiğimiz yılın temmuz ayında duyurulmuştu. Yani marka bu yıl da geleneği bozmayarak en yeni katlanabilir telefonlarının temmuz ayında piyasaya sürecek diyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung an itibarıyla Galaxy Z Fold 7'yi internet sitesinde 131.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra daha güçlü özelliklere sahip olacağından 134.999 TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Geniş ekranlı Z Fold 8 ise 120.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir.

Galaxy Z Flip 7 ise yine markanın sitesinde 94.499 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda Galaxy Z Flip 8'in 99.999 TL'den satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

Kapak Ekranı Boyutu: 5,5 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Kapak Ekranı Çözünürlüğü: QHD+

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Hızlı Şarj: Süper Hızlı Şarj 2.0 / Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

Ağırlık: 201 gram

Katlanmış Kalınlık: 9,7 mm

Açık Kalınlık: 4,5 mm

Arka Kamera: 50 MP Ultra Geniş + 50 MP Geniş

Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç

Renk Seçenekleri: Siyah, Kırmızı, Mavi

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Editörün Yorumu

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihinin temmuz ayında yapılacağı yönündeydi. Samsung'un son açıklamasıyla birlikte bu iddiaların doğrulandığını söyleyebilirim. Yani yeni modeller 22 Temmuz'da kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebilirim.