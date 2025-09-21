Daha One UI 8'i Yükleyemedik: Yeni One UI 9 Şimdiden Ortaya Çıktı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl kritik gecikme sorunlarının yaşandığı One UI 7 takviminin ardından yazılım alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Öyle ki şirket Android 16'nın tanıtılmasından sadece haftalar sonrasında yeni arayüzü One UI 8'in ilk beta sürümünü yayınlamıştı.

Bugünlerde ise One UI 8 kademeli olarak Galaxy cihazlarına ulaştırılırken, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen One UI 9 ile ilgili ilk detaylar gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

One UI 9, One UI 8.5'un Kod Satırlarında Görüntülendi

Güvenilir kaynaklar, Samsung'un bir süredir geliştirdiği One UI 8.5 sürümünün kod satırlarında önemli bir bilgiyi keşfetti. İddialara göre mevcut sürüm, One UI 9'dan sonraki son büyük güncelleme olacak. Yeni arayüz çok büyük bir ihtimalle Android 17 tabanlı olacak.

One UI 9'un ne zaman yayınlanacağı hakkında kesin bir şey söylemek için henüz çok erken. Fakat yeni sürümün gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleriyle birlikte kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yeni arayüzün One UI 8'i alacak telefonlarla da uyumlu olması bekleniyor.

One UI 9.0 Confirmed in Leaked Firmware



• The next major version of Samsung's One UI, version 9.0, has been confirmed by code found in leaked One UI 8.5 firmware. pic.twitter.com/g0x2nBeIfs — SHATTER (@SAMSUNG_SHATTER) September 20, 2025

One UI 9 Neler Sunacak?

Sızdırılan son raporlara göre Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile kullanıcı arayüzünde köklü değişikliklere imza atacak. Bu yeni sürüm sadece görsel bir makyajdan ibaret olmayıp daha fazla özelleştirme ve üst düzey güvenlik özelliklerini beraberinde getirecek.

Samsung'un yeni yazılımla birlikte daha modern ve minimalist bir tasarım dilini benimseyeceği konuşuluyor. Daha sezgisel bir arayüz, düzenlenmiş hızlı erişim panelleri ve gelişmiş widget seçenekleri sayesinde kullanıcı deneyiminin üst düzey bir seviyeye çıkacağı iddia ediliyor.

One UI 9.0'ın en büyük yeniliklerinden biri de yeni yapay zeka araçları olacak. Yeni sürümde, yapay zeka destekli akıllı öneriler, kişisel kullanım alışkanlıklarınıza göre şekillenen özellikler ve Galaxy AI araçlarına yönelik performans iyileştirmelerinin yer alması bekleniyor.

One UI 8.5 / One UI 9 Notification Panel and New Setting Concept. pic.twitter.com/I6N0q2CubC — Toprak Ada (@lushyy_nt) September 17, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.