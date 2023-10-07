Daihatsu, Yeni Elektrikli Otomobilleriyle Sektöre Yenilik Kazandıracak!

Birkaç hafta içinde Daihatsu, yaklaşan Japonya Mobilite Fuarı'nda elektrikli otomobil pazarında ses getirmeye hazırlanıyor. Marka Amerika'da pek ses getirmese de Japonya'da kompakt otomobiller ve ticari araçlar konusunda uzmanlaşmış bir güç merkezi konumunda

Daihatsu bir Toyota iştiraki ve küçük olmanın daha az yenilikçi olmak anlamına gelmediğini kanıtlamaya hazır hâlde yaklaşan etkinliği bekliyor.

Japan Mobilite Fuarı'nda Dört Elektrikli Konsept Otomobil Sergilenecek

Daihatsu etkinlikte bir değil, dört elektrikli konsept sergileyecek ve her biri eşi benzeri görülmemiş otomobiller.

Osanpo ile başlayalım. Bu elektrikli roadster, rüzgârı sevenler için tasarlanmış durumda. Kompakt 133,7 inçlik ölçüleriyle hızlı şehir gezintileri için mükemmel otomobilin Osanpo ismi Japonca'da "yürümek" anlamına geliyor ve markanın rahat bir yürüyüşün açık hava özgürlüğünü sunan bir otomobil yaratma felsefesinin altını çiziyor.

Me:Mo konsepti de göz alıcı dikdörtgen bir tasarıma ve güneş ışığını içeri alan geniş pencerelere sahip. 116,3 inçlik boyutuyla Osanpo'dan daha küçük ancak şık bir şehir otomobili havasına sahip. Bu ikisine ek olarak Uniform Cargo ve Uniform Truck var ve bu elektrikli otomobiller Osanpo ile aynı boyutlara sahip ve kişiselleştirme için çıkarılabilir iç ve dış parçalarla kompakt ticari araçlarda devrim yaratmayı hedefliyor.

Ancak Daihatsu sadece elektrikli araçlarla yetinmiyor. Etkinliğe Copen roadster'ın yenilenmiş bir konseptini de getiriyorlar. Bu daha yeni ve daha geniş model, 1.3 litrelik bir motora sahip ve bu da onu markanın mevcut 658 cc, 63 hp'lik modelinin daha güçlü bir versiyonu hâline getiriyor.

Daihatsu'nun yaklaşımı, otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil pazarının artan taleplerini karşılamak için nasıl geliştiğini anlaması açısından hayati önem taşıyor. Toyota, Suzuki ve Daihatsu yeni nesil elektrikli mini ticari kamyonetler geliştirmek için güçlerini birleştirirken, Daihatsu elektrikli otomobillerin hem biçim hem de işlev açısından çeşitlilik gösterebileceğini göstermek adına üzerine düşeni yapıyor.

Peki sizin elektrikli otomobillerin geleceğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.