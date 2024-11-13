Danimarka, Microsoft'un Desteğiyle Yapay Zekada Çığır Açtı

Danimarka, Avrupa Birliği’nin yeni Yapay Zeka Yasası (AI Act) çerçevesinde jeneratif yapay zekanın nasıl kullanılacağına yönelik önemli bir kılavuz hazırladı ve bu çerçeveye Microsoft da katıldı.

Devlet destekli bu iş birliği, Netcompany öncülüğünde "Kamu ve Özel Sektörde Sorumlu Yapay Zeka Kullanımı" adlı bir beyaz kağıt yayınlayarak şirketlerin düzenlenmiş ortamlarda AI sistemlerini nasıl kullanması gerektiğine dair en iyi uygulamaları ortaya koydu. Bu rehber, firmaların tüketicilere güvenli ve güvenilir hizmetler sunmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yapay Zekayı Sorumlu Kullanmaya Teşvik Ediyorlar

Danimarka Dijital Hükümet Ajansı, CVR (Merkezi İşletme Kayıt Sistemi) ve emeklilik kurumu ATP, bu çerçevenin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Bu çerçevede, kamu ve özel sektörün iş birliği yapma yolları, GDPR ve AI Yasası’na uyum, risklerin azaltılması, önyargıların giderilmesi, AI’ın ölçeklendirilmesi, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve personelin eğitilmesi gibi konular başta geliyor.

Netcompany CEO’su André Rogaczewski, beyaz kağıdın özellikle finansal hizmetler gibi yoğun düzenlemelere tabi sektörlerdeki şirketler için hazırlandığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre sorumlu yapay zeka kullanımını ölçeklendirebilecekleri yeni adımlar atmaya ve söz konusu adımları bu çerçevede bulmaya çalışıyorlar.

AB Yapay Zeka Yasası Neleri Kapsıyor?

AB Yapay Zeka Yasası, şirketlerin AI geliştirme, kullanma ve uygulama yollarını düzenlemek amacıyla oluşturulan bir yasa. Ağustos ayında yürürlüğe giren bu yasa, AB üyesi devletler, yasa koyucular ve Avrupa Komisyonu’nun onayıyla Mayıs ayında son halini aldı. Risk seviyesine göre çeşitli AI uygulamalarını farklı şekilde ele alan yasa aynı zamanda dünya çapında ilk kapsamlı AI düzenlemesi olarak boy gösteriyor.