AMD & Intel Birleşiyor: Yapay Zekada Aktif Rol Oynayacaklar

Teknoloji hızla ilerlerken herkesin aşina olduğu şirketlerin de yapay zekaya olan yatırımları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Intel'in zor dönemler geçirdiğini ve kepenk kapatma evresine geldiğini, hatta Apple ve Samsung'un Intel'i satın almak istemesine dair bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Intel'in adı bu defa AMD ile alınıyor. Söylentilere göre iki şirket, yapay zekada öne çıkacakları bir adım atmaya hazırlanıyor.

1 Milyar Parametreli Dil Modelinin Performansı Göz Doldurdu

AMD'nin bu yoldaki en önemli adımlarından biri geçtiğimiz hafta 1 milyar parametreye sahip ilk büyük dil modeli olabilir. Şirket, modelin oldukça yüksek performans gösterdiğini bildirmişti. CEO Lisa Su liderliğinde ve CTO Mark Papermaster’ın katkılarıyla AMD, Nvidia ve OpenAI’nin başarısının ardından hızlı bir dönüşüm sergileyerek güçlü bir üretken yapay zeka çözümü oluşturdu.

Bu başarı, Nvidia’nın yaklaşık 20 yıl süren yolculuğuna baktığımız zaman hızlı ve etkili bir adım. AMD yoğun yatırımlarla yerini sağlamlaştırmaya çalışırken yapay zeka çözümlerine artan talep, hem Intel hem de AMD için pazarda boy göstermelerine fırsat çıkması demek.

AMD ve Intel Birleşiyor Mu?

ABD hükümeti, AMD ve Intel'in birleşmesini destekleyerek x86 alanındaki pazarlama verimsizliklerini azaltmayı ve bu iki firmanın yapay zeka hakimiyeti mücadelesinde Çin’e karşı daha güçlü rekabet etmelerini istiyor.

Birleşme, ABD'de yasaklanan Huawei gibi rakiplerin olası hamlelerine karşı mücadele etmekte önemli bir adım. Şu an AMD, veri merkezi pazarında Intel’i geride bırakmayı başardı ve CEO Pat Gelsinger uyum sağlamak için büyük bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğinin farkında.

Bu tamamen stratejik bir hamle. Hükümet, iki teknoloji şirketinin arkasında duracağını açıkça beyan ediyor. Birleşme sonrası üretim operasyonlarının bağımsız bir birime dönüştürülmesi ve Gelsinger’ın bu birimi yönetmesi planlanıyor.

AMD'nin Yapay Zeka Çalışmaları

Nvidia’nın ChatGPT teknolojisinin arkasında yer almasıyla birlikte, Microsoft’un Copilot platformunun temeli de Nvidia’nın AI gücüyle atıldı. Nvidia’nın AI platformunu oluşturması 20 yılı bulmuşken, birçokları rakiplerin onu yakalamasının uzun yıllar süreceğini düşünüyordu. Ancak AMD’nin hızlı adımları bu öngörüyü tersine çevirdi. Silo AI adlı yapay zeka şirketini satın alan AMD, IBM’e rakip olabilecek bir uzman ekibine de kavuşmuş oldu.

AMD’nin yapay zeka stratejisi diğerlerine nazaran farklı işliyor. Çünkü AMD, piyasadaki mevcut çözümleri tekrar etmek yerine kendi çapında çözüm üretmek konusunda ısrarcı. Yaptığı satın alımlar da bunu kanıtlıyor.

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