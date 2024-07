Dans Matında Elden Ring Bitirdi: Oyun Dünyasında Yeni Bir Rekor mu?

Twitch yayıncısı MissMikkaa, Elden Ring'in yeni DLC'si Shadow of the Erdtree'yi dans matıyla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Miyazaki'nin gurur duymasını umduğunu belirten Mikkaa, oyunu dans matıyla oynamaya yönelik önceki deneyimlerinden sonra bu başarıyı elde etmekten şaşkın değil.

MissMikkaa, daha önce Elden Ring'in ana oyununu özelleştirilmiş bir dans matıyla tamamlamış ve bir dönemde hem dans matıyla hem de kontrol cihazıyla iki oyunu aynı anda oynamıştı.

I DID IT! ALL bosses of my dance pad Elden Ring Shadow of the Erdtree run have been deFEETed! The last boss fell after 52 tries and 7 hours of dance-padding (my feet hurt). DLC took me 7 days in total with 325 deaths; 69 of them to gravity, nice. I hope Miyazaki is proud of me. pic.twitter.com/DqbgLxTCXz

Shadow of the Erdtree'nin yayımlanmasıyla birlikte bu kez DLC'yi hedefledi. Bir hafta boyunca süren dans performansının ardından DLC'yi başarıyla tamamladı.

Mikkaa, 52 denemenin ve 7 saatlik dans etmenin ardından son patronu yendiğini ve toplamda 325 kez öldüğünü açıkladı; bunların 69'unun yerçekimine yenik düşmekten kaynaklandığını belirtti.

WE FINALLY DID IT



Shadow of the Erdtree boss, Messmer the Impaler, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS.



This took so long and it was SO hard; I've never had such good training for the EEG game controller.



If you have any questions, look at the full VOD below - I do… pic.twitter.com/izLiQfPMu7