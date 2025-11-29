Daredevil: Born Again'in 2. Sezonu Ertelenebilir! Tarih Panikletti

Netflix'in iptal etmesine rağmen Disney+ ile izleyicilerin karşısına yeniden çıkacak olan Daredevil: Born Again'in yeni sezonu ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Disney'in resmî web sitesi üzerinde ikinci sezonla ilgili yer verilen çıkış tarihinde bir değişikliğe gidildi. Hayranlar, bu beklenmedik değişikliğin ardından yeni sezonun ertelenebileceğini düşünmeye başladı.

Daredevil: Born Again'in 2. Sezonu Ertelenecek mi?

Hatırlayacak olursanız Marvel, önde gelen dizilerinin yeni sezonlarının hayranlar tarafından uzun yıllarca beklenmemesi için yıllık yayın düzenine geçmeyi planladığını açıklamıştı. İlk sezon, Mart 2025'te yayınlanmıştı. İkinci sezonun da 4 Mart 2026'da çıkacağı belirtilmişti. Disney'in resmî web sitesinde de ikinci sezonun yayın tarihine yer verilmişti.

Bu tarih bilgisi, Disney'in basın sayfasından kaldırıldı ve onun yerine "2026 yılında Disney+'ta yayınlanacak" ifadesi eklendi. Bu önemli değişiklikle birlikte izleyicilerin içinde bir kuşku oluştu. Yine de henüz resmî bir açıklamada yapılmadığını ve bunun yeni sezonun kesinlikle erteleneceği anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

İkinci sezonun çekimleri ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşandığına yönelik bilgi paylaşımında bulunulmadı. Ortada bir ertelemeye neden olabilecek hiçbir gerekçe bulunmadığı söylenebilir. Tüm bunlara rağmen yeni sezon eğer beklenenden daha ileri bir tarihe çekilirse izleyici kitlesinin bu durum karşısında ne kadar şaşıracağını tahmin etmek çok da zor değil.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Jon Bernthal'ın ikinci sezonda Punisher karakteri ile yer almayacağı ortaya çıktı. Sana Amanat tarafından yapılan açıklamaya göre bunun nedeni, 2026'da yayınlanacak Punisher'a odaklanan bağımsız bir proje üzerinde çalışılması. Bu kısa ve duygusal yapım, Frank Castle'ı merkezine alacak. Ayrıca Punisher, Spider-Man'in yeni filminde de olacak.

Punisher olmasa bile dizinin ikinci sezonunda birçok önemli ismin yer alacağını belirtmek gerekiyor. Diziye geri dönecek olan karakterler arasında Karen Page ve Jessica Jones yer alıyor. Karen Page, ilk sezondaki olaylardan sonra ikinci sezonda daha önemli bir yer edinecek. Jessica Jones ise oldukça iyi işlenmiş bir hikâye ile dönüş yapacak.