Herkes Bu Netflix Dizisine Kilitlendi! IMDb Puanıyla Şaşırttı

Netflix, kısa bir süre önce Stranger Things'in beşinci sezonunun ilk dört bölümünü yayınladı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni sezona olan yüksek ilgi düzeyi, IMDb puanlarına da yansıdı. Beşinci sezonun ilk dört bölümünü izleyen seyircilerin en çok beğendiği bölüm ise dördüncü yani Sorcerer bölümü oldu.

Stranger Things'in 5. Sezon 4. Bölümü Çok Sevildi

Stranger Things'in beşinci sezonunun dördüncü bölümü, IMDb'de 10 üzerinden 9.8 puan aldı. Bu, dördüncü bölümün Stranger Things'in şimdiye kadarki en yüksek IMDb puanına sahip bölümü olduğu anlamına geliyor. "Sorcerer" olarak adlandırılan bu bölüm, aynı zamanda en yoğun tempolu bölüm olarak öne çıktı.

Dizinin yeni sezonunun yayınlanan son bölümünde ordu kasabadaki kontrolü sıkılaştırırken Mike, Robin ve Lucas ise bir kaçış planı hazırlamaya başlıyor. Eleven ya da kısaca El de asıl hedefleri olan büyük düşmanla karşı karşıya geliyor. Silah seslerinin ve çığlıkların eksik olmadığı dördüncü bölüm, izleyicilerin nefeslerini tutup ekrana kilitlenmesine neden oldu.

Yeni Sezon, Netflix'in Çökmesine Neden Oldu

Stranger Things, izleyicilerin karşısına çıktığı 2016 yılından bu yana en popüler yapımlardan biri olmayı sürdürüyor. Dördüncü sezonla birlikte ekranlara uzun bir süre veda eden dizi, aradan geçen üç yılın ardından yeniden seyircilerle buluştu. Ne var ki dizi, Netflix'te erişime açılır açılmaz inanılmaz bir yüklenme yaşandı.

Netflix'te en çok izlenen diziler arasında yer alan Stranger Things'in yayınlanmasından sadece birkaç dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya ve daha birçok ülkede dijital yayın platformuna erişim sorunu yaşanmaya başladı. Normalde Netflix'in böylesine bir izleyici akımına karşı çok güçlü bir altyapısı bulunuyor ancak bu yoğunluk, platformun dev kapasitesini bile aştı.

Bu arada Netflix'te benzer bir sunucu sorunu daha görülmüştü. İlginç bir şekilde o soruna neden olan dizi de Stranger Things'ti. 2022 yılında yayınlanan dördüncü sezonun yayınlanmasının ardından platformda kısa süreliğine de olsa bir problem meydana gelmişti.