FromSoftware'in gotik korku RPG'si Bloodborne, hayran yapımı bir PS1 versiyonu olarak PC'ye geldi. BloodbornePSX, Soulslike'ın bir bölümünü klasik PlayStation oyunları tarzında yeniden yarattı ve 90'ların sonlarında piyasaya sürülen bir oyundan bekleyeceğiniz tüm düşük çözünürlüklü dokuları ve bloklu ortamları içerecek şekilde PC oyuncularının beğenisine sundu. PS1 grafikleriyle Bloodborne artık PC'de. İşte detaylar!

PS1 Grafikleriyle Bloodborne PC Çıktı

Demake'in yaratıcısı ve bağımsız stüdyo Heartstrings'in baş programcısı Lilith Walther, oyunun Twitter'da yayınladığı pikselli, küçültülmüş görsellerini gösteren bir fragmanla duyurdu. Oyun üzerinde sadece 13 ay çalışılmış ve yapım çevrimiçi olarak ücretsiz yayınlandı. Fragmanında ilk bölüm sonu canacarı ve Peder Gascoigne dövüşleri gösterilmiş olsa bile henüz oyunun uzunluğu belirsizliğini koruyor.

Ayrıca paylaşılan tanıtım yazısında "10 benzersiz avcı silahı" bulabileceğiniz belirtilmiş. Hatta zorlanıyorsanız kullanabileceğiniz bir dizi oyun içi hile mevcut. Bir PS1 oyunu tarzında resmedilmiş kapağıyla dikkat üstüne çeken proje, gamepad desteğine de sahip.

Açıkçası Walther'ın aktarış biçimi fazlasıyla çok etkileyici. Sadece iki bölüm sonu canavaranının orijinal hareket kümelerini yeniden yaratmakla kalmamış, aynı zamanda bir avuç çokgen aracılığıyla Bloodborne'un çarpık gotik atmosferini korumayı bile başarmış.

Umarız söz konusu projeye Sony ve FromSoftware'den telif hakkı ihlali atılmaz. FromSoftware, Bloodborne'un 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana, Shadows Die Twice ve Elden Ring dahil olmak üzere birçok proje bizlere sundu. Beklentilere rağmen başarılı stüdyo Bloodborne için bir devam oyunu yapar mı belirsiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Bloodborne devam oyunu görmek ister miydiniz?

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