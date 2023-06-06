Hemen Darkest Dungeon 2 indirin ve bu stresli ve gergin dünyada hayatta kalarak ilerlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Darkest Dungeon 2, Red Hook Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir dungeon crawler oyunudur. Sıra tabanlı bir dövüş sistemine sahip olan bu oyunda roguelite mekanikleri de bulunuyor.

Önceki oyun çok beğenildiği için zaten bir devam oyunu bekleniyordu. Geliştirici ekip de arayı çok fazla soğutmadan ikinci oyunu piyasaya sürdü. İlk oyuna göre animasyonlar çok daha iyi gözüküyor. İlk oyunun ruhunu koruyarak çok daha iyi bir iş çıkarmışlar diyebiliriz.

Müzikler, seslendirmeler ve efektler ilk oyundaki gibi atmosfere uygun olarak dizayn edilmiş. Darkest Dungeon 2 her şeyiyle kesinlikle başarılı bir devam oyunu. İlk oyunu beğenen pek çok kişi eminiz ki ikinci oyunu da zevkle oynayacaktır.

Darkest Dungeon 2 İndir

Uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz en iyi roguelike oyunlarından biri olan Darkest Dungeon 2’de gergin ve bir o kadar heyecanlı saatler sizleri bekliyor. Hemen Darkest Dungeon 2 indirin ve tıpkı önceki oyunda olduğu gibi ekibinizi toplayıp bir dizi düşman ile savaşmaya başlayın.

Darkest Dungeon 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460

: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 950 | AMD R7 370

: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan