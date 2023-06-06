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Darkest Dungeon 2

Darkest Dungeon 2

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 6000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Red Hook Studios
  • İndir

Hemen Darkest Dungeon 2 indirin ve bu stresli ve gergin dünyada hayatta kalarak ilerlemeye başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Darkest Dungeon 2, Red Hook Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir dungeon crawler oyunudur. Sıra tabanlı bir dövüş sistemine sahip olan bu oyunda roguelite mekanikleri de bulunuyor.

Önceki oyun çok beğenildiği için zaten bir devam oyunu bekleniyordu. Geliştirici ekip de arayı çok fazla soğutmadan ikinci oyunu piyasaya sürdü. İlk oyuna göre animasyonlar çok daha iyi gözüküyor. İlk oyunun ruhunu koruyarak çok daha iyi bir iş çıkarmışlar diyebiliriz.

Müzikler, seslendirmeler ve efektler ilk oyundaki gibi atmosfere uygun olarak dizayn edilmiş. Darkest Dungeon 2 her şeyiyle kesinlikle başarılı bir devam oyunu. İlk oyunu beğenen pek çok kişi eminiz ki ikinci oyunu da zevkle oynayacaktır.

Darkest Dungeon 2 İndir

Uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz en iyi roguelike oyunlarından biri olan Darkest Dungeon 2’de gergin ve bir o kadar heyecanlı saatler sizleri bekliyor. Hemen Darkest Dungeon 2 indirin ve tıpkı önceki oyunda olduğu gibi ekibinizi toplayıp bir dizi düşman ile savaşmaya başlayın.

Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları
OYUN

Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları

Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar.

Darkest Dungeon 2 Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Uzun süreli oynanış

Gelişmiş animasyonlar

Akıcı oynanış

EKSİLER

İlk oyundan çok fazla bir farkı yok