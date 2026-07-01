Popüler Yönetim Oyunu Mobil Cihazlara da Geliyor! Ön-Kayda Açıldı

Yönetim oyunları arasında kendisine iyi bir yer bulmuş olan Dave the Diver, konsol, Mac ve Windows PC versiyonlarının ardından, cebimize de girmeye hazırlanıyor. Eğer oyunu her yere götürmeyi isterseniz, Ağustos ayını bekleyin. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Dave the Diver Nasıl Bir Oyun?

Nexon tarafından geliştirilen ve Mintrocket tarafından yayınlanan oyun, 2022 yılında Erken Erişim aşamasında oyuncular ile buluşmuş ve 2023 yılında da tam sürüme geçiş yapmıştı. Aksiyon, macera ve yönetim elementlerini bir araya getiriyor olup, bizi oyuna adını veren Dave isimli bir karakterin rolüne büründürüyor.

Günün birinde yetenekli şef Bancho ile suşi restoranı açan arkadaşımız Cobra, bize bir teklife bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından balıkların bulunduğu Blue Hole isimli bir bölgede mekan açıyoruz. Sonrasında ise gündüzleri yetenekli şef için malzeme avına çıkıyor ve geceleri de restoranda başka restoranda yardım görevinde bulunuyoruz.

Ne var ki maceramız esnasında bir deniz halkı ile karşılaşıyor ve sonrasında ise son zamanlarda meydana gelen gizemli depremlerin arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyoruz.

Dave the Diver Mobil Cihazlara Ne Zaman Geliyor?

İlk günden Mac ve Windows PC için çıkmış olan Dave the Diver, zaman içerisinde PnayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için çıktıktan sonra, 27 Ağustos 2026 tarihinde Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar için de çıkmaya hazırlanıyor. Verilen bilgilere bakılırsa, halihazırda ön-kayıt sürecine girdi ve ücretsiz indirilebiliyor. Ne var ki tam erişim için $9.99 ödemek gerekecek.

Detaylara göre dosya boyutu 3.3 GB olup, iPad, iPhone ve iPod Touch yazılımının iOS 13.0 veya üstü olması gerekiyor. Mac tarafında ise Apple M1 çipli ve macOS 11.0 veya üzeri sistemlerin destekleneceği belirtilmiş.

Konsol ve PC sürümlerinin yapısı mobil sürüme taşınacak iken, farklı hikaye gidişatlarının, mini oyunların ve yan görevlerin yer alması bekleniyor. In the Jungle içeriği ve Fortnite iş birliği ile yeniden gündeme gelmesinin ardından, mobil versiyonu ile aktif oyuncu kitlesinin daha da yukarılara tırmanacağına şüphemiz yok.

Editörün Yorumu

Dave the Diver gibi popüler bir yönetim oyununun mobil cihazlara çok daha önceden gelmesini beklerdim. Yine geç olsun, güç olmasın diyelim. Her an her yerde Dave ağabeyimiz ile maceralara atılmak isteyenler için gayet iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Umarım beklediği ilgiyi görür ve aktif oyuncu kitlesi daha da genişler diyeyim.