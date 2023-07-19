DAVE THE DIVER ile suyun derinliklerini keşfedin, deniz canlılarını avlayın ve restoranınızdaki özel müşterileri hazırladığınız yemekler ile etkilemeye çalışın.

Kemal Tavus - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MINTROCKET tarafından geliştirilen ve yayınlanan DAVE THE DIVER, 2023’ün en beklenmedik oyunlarından biri oldu. Pek çok kişiden oldukça olumlu geri dönüşler alan DAVE THE DIVER, 2023’ün en iyi indie yapımlarından biri olmaya aday gibi.

Tek kişilik bir oyun tecrübesi sunan DAVE THE DIVER, rol yapma mekanikleri eklenmiş bir macera oyunudur. Bir sushi restoranı işlettiğimiz bu oyunda denizin derinliklerine dalıp balık avlıyoruz. Yakaladığımız deniz canlılarından yemekler yapıp müşterilerimizi etkilemeye çalışıyoruz.

Oldukça sevimli, rahatlatıcı ve sakin bir oynanış sunan DAVE THE DIVER; bir o kadar da akıcı, başından kalkıp gitmek istemeyeceğiniz bir oynanış sunuyor. Mizahı unsurların da yer aldığı bu oyun hikayesi ve hikayeyi sunuş biçimiyle bizlere bambaşka bir deneyim vadediyor.

DAVE THE DIVER İndir

Hemen DAVE THE DIVER indirin ve 2023’ün en ilginç oyunlarından biri olan bu yapımı oynamaya başlayın. Uzun süreli bir oynanış sunan DAVE THE DIVER size alışkın olmadığınız bir macera deneyimi sunacak.

DAVE THE DIVER Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit

: Windows 7 64 bit İşlemci : Intel Core i3 Dual Core

: Intel Core i3 Dual Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA Geforce GTS 450 / AMD Radeon HD 5570

: NVIDIA Geforce GTS 450 / AMD Radeon HD 5570 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Windows Compatible Audio Device