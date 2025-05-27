Efsanevi Korsanı "Kafasız" Bir Şekilde Oynayabileceğiniz Oyun Pek Yakında
PC oyuncularının yepyeni bir perspektifle oynayabileceği; korsan hikayelerinin en büyük efsanesi Davy Jones'un hikayesi bundan böyle elinizin altında olacak.
Steam'de istek listenize ekleyebileceğiniz yeni bir FPS oyunu duyuruldu. Davy x Jones; adından da anlaşılacağı üzere efsanevi korsanın "gözünden" oynayabileceğiniz, grafikleriyle dikkat çeken bir oyun. Ancak tek dikkat çeken kısmı bu değil tabii.
Davy x Jones oyununda tamamen kafasız bir karakteri canlandırıyorsunuz. Omuzlardan yukarısı yok.
Davy x Jones Nasıl Bir Oyun? Hikayesi Ne?
Blackbeard tarafından ihanete uğrayan korsanımızın omuzlarından üstünü kopardıktan sonra başlayan hikayemizde ana karakterimiz bir tür korsan cehenneminde gözünü açıyor. Yanımıza aldığımız silahlar, kılıçlar ve "kafasıyla" birlikte intikam almak üzere yola çıkıyor. Deniz savaşları, gemi kontrolü ve loot yapabileceğiniz oyun süresinde korsanın kafası elinizde duruyor ve ara sıra altında kalınmayacak laflar söylüyor.
Oyunda bir bulut denizinde süzülen tam dokuz farklı ada var. Adalarda hem hazine arıyor, hem de savaşıyorsunuz. Parasight CEO'su Bartosz Kapron oyunu şöyle anlatıyor:
Kendi başınızı elinize alıp akıl almaz bir dünyada korsan olarak oynamak istiyorsanız Davy x Jones tam da size göre bir oyun.
Davy x Jones Sistem Gereksinimleri
Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Minimum gereksinimler şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i5-6600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce GTX 1660
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- DirectX: Sürüm 12
Oyunu istek listenize eklemek isterseniz buradan Steam sayfasına gidebilirsiniz.
Ne Zaman Çıkacak?
Davy x Jones oyununun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
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