Efsanevi Korsanı "Kafasız" Bir Şekilde Oynayabileceğiniz Oyun Pek Yakında

Steam'de istek listenize ekleyebileceğiniz yeni bir FPS oyunu duyuruldu. Davy x Jones; adından da anlaşılacağı üzere efsanevi korsanın "gözünden" oynayabileceğiniz, grafikleriyle dikkat çeken bir oyun. Ancak tek dikkat çeken kısmı bu değil tabii.

Davy x Jones oyununda tamamen kafasız bir karakteri canlandırıyorsunuz. Omuzlardan yukarısı yok.

Davy x Jones Nasıl Bir Oyun? Hikayesi Ne?

Blackbeard tarafından ihanete uğrayan korsanımızın omuzlarından üstünü kopardıktan sonra başlayan hikayemizde ana karakterimiz bir tür korsan cehenneminde gözünü açıyor. Yanımıza aldığımız silahlar, kılıçlar ve "kafasıyla" birlikte intikam almak üzere yola çıkıyor. Deniz savaşları, gemi kontrolü ve loot yapabileceğiniz oyun süresinde korsanın kafası elinizde duruyor ve ara sıra altında kalınmayacak laflar söylüyor.

Oyunda bir bulut denizinde süzülen tam dokuz farklı ada var. Adalarda hem hazine arıyor, hem de savaşıyorsunuz. Parasight CEO'su Bartosz Kapron oyunu şöyle anlatıyor:

Kendi başınızı elinize alıp akıl almaz bir dünyada korsan olarak oynamak istiyorsanız Davy x Jones tam da size göre bir oyun.

Davy x Jones Sistem Gereksinimleri

Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Minimum gereksinimler şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1

Windows 10 version 21H1 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i5-6600K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i5-6600K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce GTX 1660 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

15 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

Oyunu istek listenize eklemek isterseniz buradan Steam sayfasına gidebilirsiniz.

Ne Zaman Çıkacak?

Davy x Jones oyununun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.