Altın Yerine RAM Almak Daha Mı Mantıklı? DDR4 Fiyatları Uçtu!

Son günlerde altın fiyatları, gümüş fiyatları ve diğer yatırım araçlarının fiyatlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Neredeyse her gün altın ve gümüş fiyatları kendini ikiye katlayarak yatırımcısına büyük oranda kâr getirdi. Ancak bunların yanında donanım dünyasında da büyük fiyat artışları yaşanıyor. İşte DDR4 RAM fiyat artışları ve detayları...

DDR4 RAM Fiyat Artışı DDR5 RAM Modellerini Solladı!

DRAM piyasasında yaşanan son gelişmeler bellek fiyatlarında dengelerin tamamen bozulduğunu gösteriyor. Özellikle DDR4 belleklerdeki sert yükseliş “altın yerine RAM almak daha mı mantıklı?” sorusunu resmen gündeme taşıdı.

Son verilere göre DDR4 spot bellek fiyatları kısa sürede yüzde 172 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde DDR5 tarafındaki yükseliş ise yüzde 76 seviyesinde kaldı. Normal şartlarda eski nesil bir standart olan DDR4’ün daha sakin bir fiyat seyri izlemesi beklenirken ortaya çıkan tablo bellek tedarikinde ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor.

Uzmanlar, RAM piyasasındaki bu artışın henüz son kullanıcıya tam olarak yansımadığını ancak bunun geçici bir durum olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki aylarda RAM başta olmak üzere PC bileşenlerinde yeni fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağı da bildiriliyor.

Türkiye pazarında da tablo farklı değil. Güncel piyasa fiyatlarına bakıldığında, geçtiğimiz yıl 16 GB DDR4 bir RAM kitinin 1200–1400 TL bandında bulunabildiği görülürken, bugün aynı kapasitedeki ürünlerin 2 bin 500 TL ve üzeri fiyatlarla satıldığı dikkat çekiyor.

Daha yüksek kapasiteli 32 GB DDR4 kitlerde ise fiyatlar 4 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkmış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...