AirTag 2 Parçalarına Ayrıldı: Apple Mühendislik Sınırlarını Zorlamış!
AirTag 2 parçalarında ayrıldı. Yapılan işleme ait videoda Apple'ın mühendislik sınırlarını zorlayarak izinsiz takip güvenliğini artırdığı görülüyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple'ın geçtiğimiz gün satışa sunduğu AirTag 2 bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı.
- Cihazın selefine göre daha güvenli bir hoparlör altyapısına sahip olduğu görülüyor.
- İlk versiyon ile aynı fiyattan satışa sunulan yeni AirTag ülkemizde tek ve dörtlü paket seçenekleriyle alıcı buluyor.
Apple'ın merakla beklenen yeni eşya takip cihazı AirTag 2 geçtiğimiz gün nihayet satışa sunuldu. İlk modele göre daha geniş çaplı bir menzil mesafesi ve daha yüksek ses seviyesi sunan cihazın donanım detayları kısa süre içerisinde büyük bir merak konusu oldu.
Popüler bir YouTuber ise zaman kaybetmeden AirTag 2'yi parçalarına ayırdı. Yayınlanan video ile birlikte Apple'ın mühendislik başarısı ve izin takip güvenliği için artırdığı önlemler de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!
AirTag 2 Parçalarına Ayrıldı
YouTube içerik üreticisi Joseph Taylor tarafından yayınlanan ilk kutu açılışı ve söküm videosu Apple yeni AirTag modeli için eleştirilere kulak verdiğini gösteriyor. Videoda cihazı parçalarına ayıran Taylor yeni modelde hoparlör mıknatısını yerinden çıkarmanın eskisi kadar kolay olmadığını belirtiyor.
Bilmeyenler için ilk modelde kolayca hoparlör devre dışı bırakılabiliyor ve kötü niyetli kişiler AirTag'ı sessiz bir takip cihazına dönüştürülebiliyordu. Bu yöntemi önlemek isteyen Apple'ın yeni versiyonda hoparlörü kasaya oldukça sağlam bir şekilde yarıştırdığını görüyoruz.
Bununla birlikte şirketin AirTag 2'de kullandığı ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipinin sunduğu yüksek menzil mesafesine rağmen oldukça küçük boyutlara sahip olması da dikkat çekiyor. Benzer şekilde Bluetooth çipi ve hoparlörün de cihazda epey az yer kapladığı söylenebilir.
AirTag 2'nin Özellikleri ve Fiyatı
- Çip: 2. Nesil Ultra Geniş Bant Çipi
- Menzil Kapasitesi: %50 daha geniş "Hassas Bulma" ve geliştirilmiş genel Bluetooth menzili
- Ses Performansı: %50 daha yüksek hoparlör sesi
- Akıllı Saat Uyumluluğu: Apple Watch Series 9 ve 11, Apple Watch Ultra 2 ve 3
- Akıllı Telefon Uyumluluğu: iPhone 17 serisi, iPhone Air ve geriye dönük iOS destekli cihazlar
- Özel Entegrasyonlar: 50 hava yolu şirketiyle bagaj takibi ve 3. şahıslarla konum paylaşma desteği
İlk versiyon ile aynı fiyat etiketine sahip olan yeni AirTag geçtiğimiz gün iki farklı paket seçeneği ile Türkiye'de satışa sunuldu:
- Tekli Paket: 1.599 TL
- Dörtlü Paket: 5.499 TL
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni AirTag 2'yi beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.