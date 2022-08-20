En sevilen zombi oyunları arasında yer alan Dead Island, çıktığı yıllarda büyük sükse getirmişti. Milyonlarca kopya satan başarılı eserin devam oyununun duyurulması da gecikmedi. Ama oyunun kendisi gecikti, hem de fazlasıyla!

İlk defa E3 2014'te duyurulan Dead Island 2'nin geliştirilme süreci resmen karman çorman bir hal aldı. Şimdi bile gelmiş geçmiş en başarılı oyun fragmanları arasında yer alan videonun yayınlanmasının üstünden tam 8 yıl geçmesine rağmen hala Dead Island 2'nin ne zaman çıkacağı belli değildi. Geçtiğimiz günlerde Amazon'da listelenen Dead Island 2'nin çıkış tarihi sonunda belli oldu.

İşte Efsanevi Dead Island 2 Fragmanı

Amazon'da listelenen Dead Island 2: Day 1 Edition, serinin hayranlarını heyecanlandırdı. Sitede yer alan satış bilgilerine göre Dead Island 2'nin 2 Şubat 2023'te çıkması planlanıyor.

Yeni oyunda 6 karakter olacağı söyleniyor. Oyunun senaryosunun ise Los Angeles, Beverly Hills, ve Venice Beach gibi lokasyonlarda geçeceği düşünülüyor. Benzer zombi oyunlarının atası olan Dead Island serisinde eski oyunlarda olduğu gibi 6 karakterlin her birine özel çeşitli beceriler olacağı tahmin ediliyor.. Dead Island 2'nin fiyatının ise ön sipariş için 69,99 dolar olması bekleniyor.